Агентство S&P повысило кредитный рейтинг "Укрзализныци"

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг АО "Укрзализныця" до уровня "B-" с "CCC".

Об этом в среду, 29 июля, сообщает пресс-служба железнодорожного предприятия.

По словам исполняющего обязанности главы правления компании Ивана Юрика, это повышение стало следствием активного внедрения антикризисной программы компании и недавней финализации процесса реструктуризации финансового долга перед Сбербанком (Украина), что позитивно сказалось на состоянии ликвидности компании и позволит обеспечить необходимый уровень финансирования текущих расходов.

"В своем сообщении Standard&Poor's отметило, что рейтинговое действие отображает снижение долговой нагрузки на ликвидность в текущем периоде после подписания УЗ сделок по реструктуризации долга перед банком. Учитывая негативное влияние пандемии на финансовые рынки, "Укрзализныця" реализовала необходимые шаги и достигнула соглашения с банком об отсрочке погашения долга на срок до трех лет с возможностью досрочного погашения долга", — говорится в сообщении.

Вместе с тем, как добавили в УЗ со ссылкой на S&P, "негативный" прогноз рейтинга отражает неопределенность касательно внешней среды, в которой находятся "Укрзализныця" и другие компании, а также потенциальные риски, связанные с этим.

"Один из приоритетов стабильной работы "Укрзализныци" — прозрачные и стабильные отношения с отечественными и международными партнерами, в том числе и стабильное выполнение обязательств. Уверен, что мы пройдем сквозь времена финансового кризиса, а антикризисная программа УЗ станет образцом для других компаний", — резюмировал Юрик.

Ранее стало известно, что АО "Укрзализныця" успешно завершило сделку по реструктуризации долга на сумму около $200 млн, подлежащего погашению до конца июля 2020 года.

Напомним, по итогам января-марта 2020 года "Укрзализныця" получила убыток в размере 7 млрд грн.

При этом новому исполняющему обязанности главы АО "Укрзализныця" Ивану Юрику поставили задачу спасти компанию от технического дефолта.