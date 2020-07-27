"Укрзализныця" завершила реструктуризацию долга на $200 млн

АО "Укрзализныця" успешно завершило сделку по реструктуризации долга на сумму около $200 млн, подлежащего погашению до конца июля текущего года.

Как сообщает пресс-служба компании, подписание соответствующих соглашений состоялось на прошлой неделе со вступлением в окончательную силу условий реструктуризации после принятия решения Национальным банком Украины.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В сообщении отмечается, что "Укрзализныця", как и подавляющее большинство мирового бизнеса, претерпела значительное негативное влияние пандемии, вызванной распространением коронавируса SARS-CoV-2АТ.

Реализованные на текущий момент антикризисные меры, которые находились в пределах полномочий УЗ, позволили сбалансировать денежный поток и оптимизировать деятельность.

Однако для поддержания надлежащего уровня ликвидности и социальной функции компании было необходимо реструктуризировать обязательства перед Сбербанком (Украина) на сумму около $200 млн, подлежащих выплате 31 июля 2020 года.

Учитывая негативное влияние пандемии на финансовые рынки, УЗ провела реструктуризацию указанного долга на срок до трех лет с возможностью досрочного погашения. Компания планирует дальнейшее рефинансирование долга с международного рынка капиталов или от одного из украинских банков.

Реализованная сделка будет иметь положительный эффект на состояние ликвидности компании и позволит обеспечить необходимый уровень финансирования текущих расходов, подчеркнули в компании.

Напомним, по итогам января-марта 2020 года "Укрзализныця" получила убыток в размере 7 млрд грн.

При этом новому исполняющему обязанности главы АО "Укрзализныця" Ивану Юрику поставили задачу спасти компанию от технического дефолта.