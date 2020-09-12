Агентство Fitch удалило "Укрзализныцю" из негативного рейтинга

11 сентября Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг АО "Укрзализныця" на уровне "B" со стабильным прогнозом и удалило его из списка Rating Watch Negative (RWN).

Как сообщает ЦТС, об этом проинформировал глава УЗ, соответствующая информация размещена также на сайте Fitch Ratings.

"Fitch Ratings (одно из трех ведущих рейтинговых агентств мира) переместило УЗ из рейтинга "B-" в категорию "B" со стабильным прогнозом. И хотя УЗ пока не может влиять на показатели роста мировой экономики в период пандемии, однако обновленный прогноз относительно "Укрзализныци" — для Украины важное достижение", — заявил председатель правления АО УЗ Владимир Жмак.

В Fitch Ratings заявили, что удаление "Укрзализныци" из списка RWN отражает улучшение текущей ликвидности УЗ после продления срока погашения банковского кредита от "Сбербанка" (200 млн долларов США) на три года до июля 2023 года.

Это позволит УЗ удовлетворить прогнозируемые потребности в обслуживании долга во втором полугодии 2020 года и в 2021 году.

"Мы рассматриваем ликвидность УЗ как структурно слабую и волатильную, что вместе с потенциальной неопределенностью на рынках капитала, привело нас к пересмотру более низкого автономного кредитного профиля (SCP) УЗ до "В-" с "В", — говорится в сообщении.

По информации Fitch Ratings, долгосрочный рейтинг АО "Укрзализныця" на уровне "В" был сформирован с учетом SCP УЗ на уровне "В-" и рейтинга Украины, как собственника АО УЗ, на уровне "B".

"Следующие пики выплат УЗ будут в мае и сентябре 2021 года, к которым у компании есть достаточно времени, чтобы подготовиться. Поэтому мы рассматриваем источники ликвидности (доступные денежные средства и неиспользованные кредитные линии) как достаточные для выполнения плановых выплат по обслуживанию долга на 2020 и 2021 годы", — отметили в рейтинговом агентстве.

Напомним, в конце июля международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг АО "Укрзализныця" до уровня "B-" с "CCC".

Ранее стало известно, что АО "Укрзализныця" успешно завершило сделку по реструктуризации долга на сумму около $200 млн, подлежащего погашению до конца июля 2020 года.