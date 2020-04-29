"Укрзализныця" в 2019 году увеличила чистую прибыль почти в 15 раз

АО "Укрзализныця" в 2019 году увеличило чистую прибыль в 14,7 раза — до 2,988 млрд грн (203,85 млн грн в 2018 году).

Такие данные содержатся в консолидированной финансовой отчетности за прошлый год, подтвержденной ведущей международной аудиторской компанией Ernst & Young.

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Указано, что EBITDA "Укрзализныци" за 2019 год выросла на 6% по сравнению с итогами прошлого года — до 17,3 млрд грн.

При этом доход от реализации продукции увеличился на 8,4% — до 90,4 млрд грн.

"Наибольшая доля (91%) в структуре дохода от реализации продукции — это доходы от перевозки грузов и пассажиров, которые в 2019 году составили 82,4 млрд грн", — говорится в сообщении.

Как известно, EBITDA — это аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации. Показатель рассчитывается на основании финансовой отчетности компании и служит для оценки того, насколько прибыльна деятельность компании без учета амортизационных отчислений.

Ранее новому исполняющему обязанности главы АО "Укрзализныця" Ивану Юрику поставили задачу спасти компанию от технического дефолта.

Как сообщалось, 10 апреля S&P сообщило о понижении рейтинга "Укрзализныци" до "CCC" с прогнозом "негативный" ввиду ухудшения ликвидности.

13 апреля "Укрзлизныця" заключила с ООО "Эрнст энд Янг Аудиторские услуги" договор на проведение 6 аудиторских услуг (в том числе аудита финотчетности компании по МСФО в 2020-2021 годах) на общую сумму 54,999 млн грн.