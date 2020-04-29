Транспорт 60 минут назад

"Укрзализныця" в 2019 году увеличила чистую прибыль почти в 15 раз

EBITDA "Укрзализныци" за 2019 год выросла на 6%

"Укрзализныця" в 2019 году увеличила чистую прибыль почти в 15 раз "Укрзализныця" в 2019 году увеличила чистую прибыль почти в 15 раз
"Укрзализныця". Фото: nv.ua

АО "Укрзализныця" в 2019 году увеличило чистую прибыль в 14,7 раза — до 2,988 млрд грн (203,85 млн грн в 2018 году).

Такие данные содержатся в консолидированной финансовой отчетности за прошлый год, подтвержденной ведущей международной аудиторской компанией Ernst & Young.

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Указано, что EBITDA "Укрзализныци" за 2019 год выросла на 6% по сравнению с итогами прошлого года — до 17,3 млрд грн.

При этом доход от реализации продукции увеличился на 8,4% — до 90,4 млрд грн.

"Наибольшая доля (91%) в структуре дохода от реализации продукции — это доходы от перевозки грузов и пассажиров, которые в 2019 году составили 82,4 млрд грн", — говорится в сообщении.

Как известно, EBITDA — это аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации. Показатель рассчитывается на основании финансовой отчетности компании и служит для оценки того, насколько прибыльна деятельность компании без учета амортизационных отчислений.

Ранее новому исполняющему обязанности главы АО "Укрзализныця" Ивану Юрику поставили задачу спасти компанию от технического дефолта.

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Как сообщалось, 10 апреля S&P сообщило о понижении рейтинга "Укрзализныци" до "CCC" с прогнозом "негативный" ввиду ухудшения ликвидности.

13 апреля "Укрзлизныця" заключила с ООО "Эрнст энд Янг Аудиторские услуги" договор на проведение 6 аудиторских услуг (в том числе аудита финотчетности компании по МСФО в 2020-2021 годах) на общую сумму 54,999 млн грн.

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