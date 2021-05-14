Исполнительная служба арестовала 480 млн грн на счетах "Укрзализныци" (ДОКУМЕНТ)

6 мая департамент государственной исполнительной службы Министерства юстиции постановил арестовать средства на банковских счетах "Укрзализныци" в ряде банков общей суммой 13,75 млн долларов и 99,77 млн грн (суммарно около 480 млн грн по нынешнему курсу) из-за наличия у госкомпании невозвращенных долгов.

Как свидетельствуют документы, опубликованные ZN.ua, деньги должны быть взысканы в пользу компании VR Global Partners LP (Каймановы острова).

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Решение касается счетов должника в Укрэксимбанке, Ситибанке, специализированном банке "Расчетный центр", Дойче Банке, Сбербанке, Индустриалбанке, Ощадбанке, Алфа-Банке, Укргазбанке и Такомбанке.

Издание отмечает, решение о принудительном взыскании средств принято во исполнение пока лишь одного из четырех решений, вынесенных против УЗ Верховным судом еще 22 апреля. Три других иска предполагают принудительное взыскание с "Укрзализныци" 34 млн долларов и более 300 млн грн.

В целом же кредитор, которому задолжала "УЗ" — компания VR Capital, — является держателем долга УЗ в 160 млн долларов, который со всеми штрафами и пенями "в итоге легко превратится во все 300 млн", причем судебных процессов по этим долгам более 25.

Как узнало ZN, глава правления Ощадбанка в нарушение закона пока приказ об аресте средств не выполнил, отложив на неделю.

"Кроме того, где-то существует определение Печерского суда (настолько засекреченное, что его даже нет в судебных реестрах), которое подтверждает возможность ареста средств, но запрещает их принудительное перечисление кредитору, поскольку деньги на счетах УЗ являются доказательством в срочно открытом уголовном производстве против VR Capital", — отмечает издание.

Его источники в банках подтвердили, что арест существует, но средства просто "заморожены" именно из-за этого определения суда.

Отмечается, что в случае VR Capital речь вообще идет о кредитах от 2011 года. Заемщиком была Южная железная дорога, а первичным кредитором — Проминвестбанк, у которого VR Capital Group выкупила права требования по этим кредитам. Компания целенаправленно скупала долги УЗ, предложения от нее в свое время получали и другие банки, дававшие в долг УЗ.

На конец 2020 года кредитный портфель железной дороги составлял 36,7 млрд грн, из которых евробонды составляли 55,5%, местные долги в долларах — 15,3%, местные долги в гривне — 1,4%, средства международных финансовых организаций (ЕБРР, ЕИБ) — 6%, финансовый лизинг — 5,5%, другие инструменты — 16,3%. Более 75% долгов УЗ в валюте, несмотря на то, что большинство прибылей компании гривневые.

Процентные выплаты по займам "Укрзализныци" в 2020 году составили 3,7 млрд грн при операционной прибыли (до налогообложения и процентных выплат) в 2,7 млрд грн.

Как напоминает издание, в 2015 году УЗ уже переживала технический дефолт, после которого реструктурировала большинство своих долгов, однако кредитная политика железнодорожного монополиста с тех пор не изменилась, и компания по-прежнему набирала долги, по сути, лишь чтобы погашать предыдущие.

Напомним также, что 30 апреля временная следственная комиссия Верховной Рады по проверке и оценке состояния "Укрзализныци" признала работу наблюдательного совета и правления УЗ неудовлетворительной и решила требовать от Кабинета министров увольнения всего руководства госкомпании.