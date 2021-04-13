СМИ рассказали о компаниях, замешанных в схемах на "УЗ": причастно окружение Абромавичуса

Член наблюдательного совета "Укрзализныци" Адомас Аудицкас, которого следствие, по данным СМИ, подозревает в причастности к схемам незаконных поставок подержанных грузовых вагонов из России, а также ряд фирм, которые участвовали в махинациях, могут быть связаны с экс-министром экономики Айварасом Абромавичусом. Об этом пишет издание "РБК-Украина".

Издание напоминает, что уголовное производство, о котором идет речь, прямо связано с глобальной проблемой ввоза подержанных вагонов в Украину, о которой уже несколько лет подряд говорят участники рынка грузоперевозок.

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Кабмин в течение 2020 года постепенно начал ограничивать ввоз подержанных вагонов. Однако в июле, несмотря на очередной раунд запретов, стало известно о ввозе 1900 вагонов-зерновозов компанией "Альфара". На прошлой неделе РБК-Украина опубликовало материалы судебного заседания в Печерском районном суде Киева, в рамках которого судья предоставил правоохранителям право провести обыски на рабочем месте Адомаса Аудицкаса — члена набсовета "УЗ". Кроме того, в деле фигурировали компании "БГС Рейл" и "Пиеспи Капитал".

Аудицкас — гражданин Литвы, в Украине на различных должностях в качестве советника или члена набсоветов работает с 2014 года с подачи бывшего тогда министра экономики другого литовца Айвараса Абромавичуса. Сегодня является членом набсоветов "Укрзализныци" и "Магистральных газопроводов Украины", а также советником главы Офиса президента, напоминает издание.

Ранее СМИ писали о коррупционном скандале, в котором фигурировал Аудицкас — касающийся банкротства UkioBankas, где Аудицкас был временным администратором.

"С компаниями "Альфара", "БГС Рейл" и "Пиеспи Капитал" Аудицкаса может связывать их бенефициарный владелец Дариус Закараускас. Из учредителей "Альфары" Закараускас вышел в октябре 2020 года, незадолго до открытия уголовного производства. Однако гендиректором "БГС Рейл" значится до сих пор. Примечательно, что согласно данным на сайте компании, в ее набсовет входит также экс-специальный представитель Госдепартамента США по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе Курт Волкер", — говорится в материале.

Конечный учредитель "БГС Рейл", а также еще двух структур, которые в Киеве возглавляет Закараускас — "БГС Рейл Лиз" и "БГС Рейл Карго" — "BGS Rail Holdings", зарегистрированный Литве и принадлежащий Гядеминасу Жемялису. Жемялис известен тем, что до 2018 года являлся инвестором четвертого аэропорта Москвы "Жуковский" и владеет холдингом Avia Solutions Group. На родине его прямо обвиняли в том, что он работает в Литве в интересах России.

Буквально несколько месяцев назад правительственная комиссия решила даже блокировать инвестиции компании в Вильнюсском аэропорту, посчитав их угрозой национальной безопасности Литвы. В Украине группа Жемялиса претендовала на концессию аэропорта "Борисполь". Тогда украинские СМИ писали, что Жемялис — одноклассник экс-министра экономики Украины и директора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса, который мог неким образом лоббировать участие Avia Solutions в проекте.

Смогут ли правоохранители доказать причастность к преступной схеме ввоза старых вагонов топ-руководителей госкомпании — пока остается открытым, резюмирует издание.