"Бардак и некомпетентность": ВСК Рады призвала Кабмин разогнать руководство "Укрзализныци"

Временная следственная комиссия Верховной Рады по проверке и оценке состояния АО "Укрзализныця" признала работу наблюдательного совета и правления УЗ неудовлетворительной и решила требовать от Кабинета министров увольнения всего руководства госкомпании.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook председатель комиссии Юлия Гришина ("Слуга народа").

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"Под впечатлением от сплошной некомпетентности, дерзости и огромных убытков государственной железной дороги члены ВСК сегодня приняли ряд радикальных решений", — написала она.

В частности, комиссия признала некомпетентными и не соответствующими занимаемым должностям исполняющего обязанности главы правления Ивана Юрика и остальных членов правления УЗ. ВСК также обратится в Кабмин с требованием немедленно их уволить.

Кроме того, признана неудовлетворительной работа и наблюдательного совета "Укрзализныци". Комисся хочет, чтобы правительство уже сейчас, не дожидаясь завершения истечения срока полномочий действующего состава набсовета, начало поиск "компетентных лиц, способных эффективно управлять государственным железнодорожным активом Украины".

Помимо этого, ВСК требует привести уровень зарплат членов набсовета и правления УЗ в соответствие с финансовыми показателями компании.

"Ощущение безнаказанности и собственной исключительности, наглое неуважение ко всем, начиная от железнодорожников и своей работы, заканчивая парламентом и народом Украины, бардак и некомпетентность — это краткое описание сегодняшней встречи членов ВСК с представителями руководства УЗ и Министерства инфраструктуры", — охарактеризовала свои впечатления Гришина.

Она подчеркнула, что оба человека, которые непосредственно отвечают за работу УЗ — Юрик и министр инфраструктуры Владислав Криклий — даже не появились на заседании, направив своих подчиненных.

"Вместо Криклия дистанционно на связь с ВСК вышел его заместитель, отвечающий за цифровизацию и не знающий, что убытки УЗ прямо противоречат понятию ее развития, в котором он нас уверял. В то же время Иван Юрик на заседание ВСК направил своего очередного и.о. члена правления УЗ Иван Синякова, который не смог ответить по существу на прямые вопросы народных депутатов, а на просьбу назвать свою зарплату отказался, потому что, видите ли, мы были в прямом эфире и об этом могли узнать люди", — возмутилась она.

По словам Гришиной, все попытки наладить конструктивный диалог и сотрудничество с руководством "Укрзализныци" и Мининфраструктуры в пятницу были завершены, поскольку у депутатов "лопнуло терпение".

"Отныне ВСК переходит на жесткий режим. Всем приглашенным на следующие заседания ВСК будут вручаться не просто сообщения, а повестки. Неявка без уважительной причины будет расцениваться как препятствование работе следственной комиссии и соответствующим образом квалифицироваться в соответствии с Уголовным кодексом", — заявила нардеп.

По ее словам, это будет касаться не только тех, кто избегает своего появления на заседаниях ВСК, но и тех, "кто провалил всевозможные "дорожные карты развития", а теперь пытается спрятаться за собственным невежеством".

Напомним, Кабмин 17 марта решил досрочно прекратить полномочия главы правления "Укрзализныци" Владимира Жмака и возложить исполнение обязанностей главы правления на его члена Ивана Юрика. Накануне этого набсовет УЗ единогласно поддержал отставку Жмака.