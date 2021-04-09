В "Укрзализныце" назвали причину схода с рельсов поезда "Интерсити" 29 марта

В "Укрзализныце" предварительно считают причиной схода с рельсов поезда "Интерсити" Киев — Запорожье у поселка Славгород Днепропетровской области 29 марта неинформирование экипажа о возникшей необходимости снижения скорости на данном участке.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook председатель временной следственной комиссии Верховной Рады по проверке и оценке состояния АО "Укрзализныця" Юлия Гришина ("Слуга народа").

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По ее словам, об этом заявил накануне на заседании ВСК исполняющий обязанности главы правления "Укрзализныци" Иван Юрик. Он отметил, что служебное расследование по факту инцидента еще продолжается, однако уже сейчас его причиной видится человеческий фактор.

"Речь о бригаде, которая настраивала пути после температурного перепада и по каким-то причинам не сообщила о необходимости снижения скорости на этом участке, а то и полной остановки движения. Я не буду давать оценку этой информации пока идет следствие, но хочу отметить, что эти "непонятные причины"... получили уже, на мой взгляд, системный характер служебной халатности", — написала Гришина.

Она подчеркнула, что по итогам расследования виновные должны быть не просто названы, а и привлечены к ответственности.

"Мы должны увидеть всю вертикаль виновных и привлеченных к ответственности лиц, а не демонстрацию крайнего среди простых работников с зарплатой в 5 тысяч грн. Члены ВСК совершенно справедливо подметили, что через 10 дней после инцидента страна до сих пор не знает по фамилиям перечень виновных, а начальник регионального филиала — Приднепровской железной дороги — Александр Заруба, ответственный за этот участок, до сих пор не уволен", — заявила нардеп.

В связи с этим ВСК решила поручить правоохранительным органам дать правовую оценку действиям всех причастных к инциденту, включая руководство регионального филиала УЗ.

Напомним, поезд №732 "Интерсити" сообщением Киев — Запорожье 29 марта сошел с рельсов в районе станции Славгород на границе Днепропетровской и Запорожской областей, не доехав, около 50 км до конечной станции. В момент инцидента в вагонах находилось 88 пассажиров.

Полиция расследует происшествие по статье 276 (нарушение правил движения или эксплуатации транспорта) Уголовного кодекса.

Отметим также, что в феврале в Днепре сошли с рельсов восемь грузовых вагонов. В конце октября 2020 года произошло еще одно крупное ЧП в регионе: сход с рельсов товарного поезда в Кривом Роге. Тогдашний руководитель УЗ Владимир Жмак, ныне уволенный, заявлял, что произошло это из-за действий неизвестных злоумышленников.