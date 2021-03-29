Транспорт 1 час назад

При въезде в Запорожскую область сошел с рельсов поезд "Интерсити" (ВИДЕО)

Во время инцидента в вагонах поезда находилось 88 пассажиров, в УЗ пообещали расследовать случившееся

Фото: скриншот видео с Telegram-канала "Это Запорожье" Фото: скриншот видео с Telegram-канала "Это Запорожье"
Фото: скриншот видео с Telegram-канала "Это Запорожье"

Поезд №732 "Интерсити" сообщением Киев — Запорожье 29 марта сошел с рельсов в районе станции Славгород на границе Днепропетровской и Запорожской областей, не доехав, таким образом, около 50 км до конечной станции. Об этом сообщает "Укрзализныця".

По оперативной информации, с рельсов сошли шесть из девяти. Во время инцидента в вагонах поезда находилось 88 пассажиров. Однако в результате его схода с рельсов никто не пострадал.

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"Укрзализныця" создала комиссию, которая расследует причины инцидента. Решается вопрос о доставке пассажиров до станции назначения. Также прорабатывается вопрос поиска резервного состава поезда для обратного рейса.

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Напомним, в феврале в Днепре сошли с рельсов восемь грузовых вагонов. В конце октября 2020 года произошло еще одно крупное ЧП в регионе: сход с рельсов товарного поезда в Кривом Роге. Тогдашний руководитель УЗ Владимир Жмак заявлял, что произошло это из-за действий неизвестных злоумышленников.

Перед Новым годом сошел с рельсов экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь". Сообщалось, что тогда тоже не было пострадавших.

Отметим также, что 26 марта в Египте от столкновения поездов Луксор — Александрия и Асуан — Каир погибли 32 человека.

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