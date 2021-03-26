В Египте от столкновения двух поездов погибли 32 человека, МИД проверяет наличие украинцев

В Египте в пятницу, 26 марта, столкнулись два пассажирских поезда, в результате чего погибли, по меньшей мере, 32 человека, а еще более 80 — получили ранения.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Египта.
Указано, что авария произошла в городе Тахта провинции Сохаг.
Как уточнили в местном Минздраве, погибли не менее 32 человек, а 84 человека получили ранения.
О том, что могло стать причиной аварии пока не сообщается.
По информации местных СМИ, поезд, который следовал из Луксора в Александрию, врезался сзади в другой пассажирский поезд, который направлялся из Асуана в Каир. В результате столкновения два вагона с пассажирами сошли с рельсов.
Генеральный прокурор страны Хамада Эль Сави уже распорядился начать расследование происшествия. В Египте создали технический комитет для отслеживания ситуации и расследования аварии. Также было поручено задержать машинистов поездов.
Отмечается, что в результате аварии полностью заблокировано движение железной дорогой на южном направлении.
#BREAKING: 50 people injured in collision of two trains in Upper Egypt: official from the Health Ministry to local media#EgyptToday #BreakingNews | #طهطا #سوهاج #عاجل #قطارين pic.twitter.com/pf6TJAuxj5— Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) March 26, 2021
Тем временем Министерство иностранных дел Украины проверяет наличие украинцев среди жертв аварии между поездами в Египте.
"Посольство Украины в Египте проверяет наличие украинских граждан среди жертв аварии поездов на юге Египта", — сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко агентству "РБК-Украина".
Напомним, в 2017 году в Египте произошла подобная авария. Тогда в результате столкновения двух поездов погибли 49 человек, а пострадали 179.
В феврале 2021 года в Египте в аварию попал туристический автобус с украинцами в салоне. В результате пострадали трое граждан Украины.