В Египте от столкновения двух поездов погибли 32 человека, МИД проверяет наличие украинцев

В Египте в пятницу, 26 марта, столкнулись два пассажирских поезда, в результате чего погибли, по меньшей мере, 32 человека, а еще более 80 — получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Египта.

Указано, что авария произошла в городе Тахта провинции Сохаг.

Как уточнили в местном Минздраве, погибли не менее 32 человек, а 84 человека получили ранения.

О том, что могло стать причиной аварии пока не сообщается.

По информации местных СМИ, поезд, который следовал из Луксора в Александрию, врезался сзади в другой пассажирский поезд, который направлялся из Асуана в Каир. В результате столкновения два вагона с пассажирами сошли с рельсов.

Генеральный прокурор страны Хамада Эль Сави уже распорядился начать расследование происшествия. В Египте создали технический комитет для отслеживания ситуации и расследования аварии. Также было поручено задержать машинистов поездов.

Отмечается, что в результате аварии полностью заблокировано движение железной дорогой на южном направлении.

#BREAKING: 50 people injured in collision of two trains in Upper Egypt: official from the Health Ministry to local media#EgyptToday #BreakingNews | #طهطا #سوهاج #عاجل #قطارين pic.twitter.com/pf6TJAuxj5