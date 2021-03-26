В Египте от столкновения двух поездов погибли 32 человека, МИД проверяет наличие украинцев

В Египте в пятницу, 26 марта, столкнулись два пассажирских поезда, в результате чего погибли, по меньшей мере, 32 человека, а еще более 80 — получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Египта.

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Указано, что авария произошла в городе Тахта провинции Сохаг.

Как уточнили в местном Минздраве, погибли не менее 32 человек, а 84 человека получили ранения.

О том, что могло стать причиной аварии пока не сообщается.

По информации местных СМИ, поезд, который следовал из Луксора в Александрию, врезался сзади в другой пассажирский поезд, который направлялся из Асуана в Каир. В результате столкновения два вагона с пассажирами сошли с рельсов.

Генеральный прокурор страны Хамада Эль Сави уже распорядился начать расследование происшествия. В Египте создали технический комитет для отслеживания ситуации и расследования аварии. Также было поручено задержать машинистов поездов.

Отмечается, что в результате аварии полностью заблокировано движение железной дорогой на южном направлении.

Тем временем Министерство иностранных дел Украины проверяет наличие украинцев среди жертв аварии между поездами в Египте.

"Посольство Украины в Египте проверяет наличие украинских граждан среди жертв аварии поездов на юге Египта", — сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко агентству "РБК-Украина".

Напомним, в 2017 году в Египте произошла подобная авария. Тогда в результате столкновения двух поездов погибли 49 человек, а пострадали 179.

В феврале 2021 года в Египте в аварию попал туристический автобус с украинцами в салоне. В результате пострадали трое граждан Украины.