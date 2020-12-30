Происшествия 1 час назад

Экспресс из Киева в "Борисполь" сошел с рельсов, "Укрзализныця" расследует инцидент

В результате происшествия никто не пострадал

Фото: Алексей Довгалюк / Facebook Фото: Алексей Довгалюк / Facebook
Фото: Алексей Довгалюк / Facebook

В Киеве сошел с рельсов железнодорожный экспресс из столицы в аэропорт "Борисполь".

"Укрзализныця" уже начала расследование этого инцидента, сообщает пресс-служба железной дороги.

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Указано, что в 11:53 среды, 30 декабря, на станции Дарница во время движения поезда произошло схождение первой и второй колесной пары дизель-поезда.

"В результате происшествия никто не пострадал", — заверили в УЗ.

В железнодорожной компании также пообещали установить причины происшествия в кратчайшие сроки.

Напомним, 25 декабря на территории производственного структурного подразделения "Центра механизации путевых работ" филиала "Центра по ремонту и эксплуатации путевых машин" АО "Укрзализныця" произошел пожар, во время которого погибли люди.

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Ранее стало известно, что в январе-ноябре 2020 года "Укрзализныця" модернизировала и капитально отремонтировала 100 локомотивов, а также провела еще около 4500 текущих ремонтов электровозов и тепловозов.

Также сообщалось, что "Укрзализныця" в 2021 году втрое увеличит капитальные вложения в ремонт, модернизацию и строительство.

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