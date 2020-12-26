Происшествия 1 час назад

Под Полтавой в поезде сгорели два человека (ФОТО)

Тела погибших доставили в областное управление судебно-медицинской экспертизы

Фото: пресс-центр ГУ ГСЧС в Полтавской области Фото: пресс-центр ГУ ГСЧС в Полтавской области
Фото: пресс-центр ГУ ГСЧС в Полтавской области

25 декабря на территории производственного структурного подразделения "Центра механизации путевых работ" филиала "Центра по ремонту и эксплуатации путевых машин" АО "Укрзализныця" произошел пожар, во время которого погибли люди.

Как сообщает пресс-центр областного управления ГСЧС, пожар был локализован в 22:58, а в 00:27 — ликвидирован.

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По информации ведомства, из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания. Во время ликвидации пожара были обнаружены тела без признаков жизни двух граждан, которые направлены в Полтавское областное бюро судебно-медицинской экспертизы.

Огнем уничтожено внутреннее оборудование, облицовка стен и потолка вагона.

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К тушению привлекалось 8 человек личного состава 2-й и 4-й Государственной пожарно-спасательной части и 3 единицы техники

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины пожара.

Напомним, в конце ноября пожар на рынке "Барабашово" в Харькове уничтожил 25 торговых павильонов. Ранее в Харьковской области заживо сгорели 50 свиней.

Также в ноябре в Киеве на проспекте Палладина у станции метро "Академгородок" дотла сгорела маршрутка.

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