Под Полтавой в поезде сгорели два человека (ФОТО)

25 декабря на территории производственного структурного подразделения "Центра механизации путевых работ" филиала "Центра по ремонту и эксплуатации путевых машин" АО "Укрзализныця" произошел пожар, во время которого погибли люди.

Как сообщает пресс-центр областного управления ГСЧС, пожар был локализован в 22:58, а в 00:27 — ликвидирован.

По информации ведомства, из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания. Во время ликвидации пожара были обнаружены тела без признаков жизни двух граждан, которые направлены в Полтавское областное бюро судебно-медицинской экспертизы.

Огнем уничтожено внутреннее оборудование, облицовка стен и потолка вагона.

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К тушению привлекалось 8 человек личного состава 2-й и 4-й Государственной пожарно-спасательной части и 3 единицы техники

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины пожара.

Напомним, в конце ноября пожар на рынке "Барабашово" в Харькове уничтожил 25 торговых павильонов. Ранее в Харьковской области заживо сгорели 50 свиней.

Также в ноябре в Киеве на проспекте Палладина у станции метро "Академгородок" дотла сгорела маршрутка.