Общество 1 час назад

В Харьковской области заживо сгорели 50 свиней (ФОТО)

Сарай обложили тюками соломы, возгорание которой и погубило животных

Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В результате пожара в частной хозяйственной постройке в селе Княжное Нововодолажского района Харьковской области вечером 16 ноября заживо сгорели 50 свиней. Об этом сообщает областное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 20:13. На место отправили два отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС. На момент их прибытия горели деревянные конструкции сооружения и около 1 тысячи тюков соломы, которой был обложен его каркас.

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Площадь пожара составила 200 квадратных метров. На момент его возникновения в сарае было 50 свиней, все они сгорели.

В 21:02 возгорание удалось локализовать, но лишь к 1:10 17 ноября — полностью ликвидировать. Другое сооружение, где находилась скотина, удалось от огня спасти. Причины пожара устанавливаются.

Напомним также, что в октябре в Мукачево Закарпатской области горела лыжная фабрика.

Кроме того, в селе Фонтанка под Одессой в прошлом месяце сгорел цех завода металлических дверей.

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