Происшествия 20 минут назад

В пригороде Одессы сгорел цех завода металлических дверей (ФОТО)

Пожар площадью 2 тысячи квадратных метров тушили всю ночь, ГСЧС привлекла 67 человек.

Пожар на заводе металлических дверей в Фонтанке. Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Пожар на заводе металлических дверей в Фонтанке. Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области
Пожар на заводе металлических дверей в Фонтанке. Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области

Масштабный пожар произошел в ночь на 20 октября на территории завода по изготовлению металлических дверей в селе Фонтанка (бывший Лиманский район, новосозданный Одесский район) Одесской области. Об этом сообщает региональное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что 19 октября в 23:26 поступило сообщение о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в помещении промышленного цеха.

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Прибывшие на место спасатели установили, что горит крыша здания цеха, при этом была угроза распространения огня по всей ее площади.

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Тушение пожара осложнялось постоянным разрушением металлических и деревянных конструкций, единичными взрывами легковоспламеняющихся жидкостей.

К 3:09 пожар был локализован и лишь к 5:55 ликвидирован на площади 2000 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. В тушении было задействовано 14 единиц техники и 67 человек личного состава ГСЧС.

Напомним, неделю назад произошел масштабный пожар на лыжной фабрике в Мукачево Закарпатской области, а в конце сентября на деревообрабатывающем комбинате в Харьковской области.

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