Происшествия 7 минут назад

Масштабный пожар на Закарпатье: горела лыжная фабрика в Мукачево (ФОТО)

Жертв и пострадавших нет

Пожар на Мукачевской лыжной фабрике. Фото: ГСЧС Пожар на Мукачевской лыжной фабрике. Фото: ГСЧС
Пожар на Мукачевской лыжной фабрике. Фото: ГСЧС

В Закарпатской области возник масштабный пожар в производственном здании на территории ОАО Мукачевская лыжная фабрика "Тиса".

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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Указано, что 12 октября в 02:00  в городе Мукачево на территории ОАО Мукачевская лыжная фабрика "Тиса" в одноэтажном здании производственного цеха со складским помещением (общая площадь 20 000 квадратных метров) возник пожар крыши.

Как доложили спасатели, в 04:55 подразделениями ГСЧС пожар локализовали на площади 9 000 квадратных метров.

По данным ведомства, не допущено распространение огня на склад и производственный цех.

"В 8:35 пожар ликвидировали. Жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении.

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Известно, что к тушению были привлечены 127 человек и 17 единиц техники, из них от ГСЧС 111 человек личного состава и 13 единиц техники.

Также на месте работала оперативная группа Управления ГСЧС в Закарпатской области.

Ранее в Харьковской области горел деревообрабатывающий комбинат.

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