Происшествия 50 минут назад

В Киеве горел 16-этажный дом на Троещине, есть пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО)

Пострадала женщина с 13 этажа — отравилась угарным газом

Пожар на Троещине. Фото: facebook.com/serg.zakharov.5 Пожар на Троещине. Фото: facebook.com/serg.zakharov.5
Пожар на Троещине. Фото: facebook.com/serg.zakharov.5

В Киеве пятницу, 25 сентября, в 8:23 спасателям поступило сообщение о пожаре в 16-этажном жилом доме по улице Закревского 41а, что в Деснянском районе столицы.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

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Указано, что, прибыв на место происшествия, пожарные установили возгорание на 12-м этаже дома.

Известно, что проводилась эвакуация людей из смежных квартир и верхних этажей.

Также проводились работы по выпуску дыма и проверка квартир.

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"С 13 этажа передано бригаде скорой медицинской помощи пострадавшую с отравлением угарным газом", — говорится в сообщении.

Как доложили в ведомстве, в 8:54 бойцы ГСЧС локализовали пожар, а в 09:16 ликвидировали.

Отмечается, что на месте происшествия работали 7 единиц техники и 26 пожарных ГУ ГСЧС в Киеве.

Ранее сообщалось, что в Киеве на улице Коллекторной, что в Дарницком районе, произошел пожар на мусорной свалке общей площадью более 2 000 квадратных метров.

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