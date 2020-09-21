В Дарницком районе Киева горит мусорная свалка, левый берег затянуло дымом (ФОТО, ВИДЕО)

В Киеве на улице Коллекторной, что в Дарницком районе, продолжается тушение пожара на мусорной свалке общей площадью 2000 квадратных метров.

К ликвидации пожара привлечены 15 единиц техники: 4 пожарные автоцистерны, рукавный автомобиль ГУ ГСЧС в Киеве, инженерная техника и 30 человек личного состава, сообщает пресс-служба Управления по вопросам гражданской защиты КГГА.

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При этом в некоторых районах города наблюдается значительное задымление, потому что пожар частично перекинулся на торфяники.

Жители города сообщают, что в Новой Дарнице запах горелого и глаза щиплет.

"Сейчас открытого огня нет. Продолжается пролив отдельных очагов тления, с привлечением специальной инженерной техники", — говорится в сообщении.

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Известно, что первое сообщение о пожаре на улице Коллекторной в Дарницком районе поступило в оперативно-координационный центр столичного управления ГСЧС 20 сентября в 12:45.

К месту вызова немедленно было направлено спасательное отделение 24 Государственной пожарно-спасательной части. Прибыв к месту происшествия, пожарные установили, что горит свалка на площади 500 квадратных метров.

В 17:00 пожар удалось локализовать.

Ранее в Киеве запустили интерактивную карту качества воздуха "ЛУН Місто Air", где каждый желающий может в реальном времени узнать, достаточно ли чист воздух за окном для прогулок и безопасно ли проветривать помещение.