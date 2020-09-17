В Киеве запустили интерактивную карту качества воздуха

Проект "ЛУН Місто" запустил интерактивную карту качества воздуха "ЛУН Місто Air".

Теперь каждый желающий может в реальном времени узнать, достаточно ли чист воздух за окном для прогулок и безопасно ли проветривать помещение, передает AIN.UA.

Указано, что в Киеве и в пригороде установлено 50 специальных станций, которые измеряют чистоту воздуха. Данные с них поступают на сервер, и сразу попадают на карту.

Пользователю достаточно перейти по ссылке и посмотреть на цвет отметок: если они зеленые — можно не переживать, воздух безопасный; если цвет смещается в сторону красного — дела хуже и стоит отложить длинную прогулку.

Таким образом, сейчас на карте около 50 станций, и создатели собираются увеличивать их количество.

"Мониторинг качества воздуха — достаточно сложная задача. Еще несколько лет назад станции для мониторинга были слишком дорогими и использовались только учеными. Но технологии не стоят на месте. Мы разработали станции стоимостью до $50. В них используется сенсор, работающий на основе рассеивания лазерного излучения, как и в профессиональных калиброванных сенсорах. Написали для них программное обеспечение, разработали корпуса. Сейчас проводим тестирование и исследование их показателей", — рассказал руководитель команды разработки "ЛУН Місто Air" Вячеслав Борецкий.

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По данным Всемирной организации здравоохранения, загрязненным воздухом ежедневно дышат 9 из 10 человек. Это приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, заболеваниям дыхательной системы, влияет на работу мозга. Особенно вредны взвешенные частицы размером несколько микрон — PM 1, PM 2,5, PM 10.

Известно, что они такие мелкие, что могут проникать через естественные барьеры человеческого организма. По данным американских и итальянских ученых, высокая концентрация этих частиц может ухудшать протекание Covid-19.

В то же время станции "ЛУН Місто Air" измеряют концентрацию именно этих сверхмелких частиц — PM 1, PM 2,5, PM 10. А также температуру и влажность — это помогает команде точнее определять качество воздуха.

Как сообщалось, Киев из-за задымления в связи с пожарами в Чернобыльской зоне возглавил список городов мира с самым загрязненным воздухом.

Также общественные активисты заявляли, что власти умышленно умалчивают реальные масштабы катастрофы, связанные с пожарами в Чернобыльской зоне: пока ГСЧС рапортовало о "ситуации под контролем", верховой огонь подбирался к хранилищам ядерного топлива и самой Чернобыльской АЭС.