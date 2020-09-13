В Украине объявили высший уровень пожароопасности

В южной части Украины, а также в Сумской, Черниговской, Киевской, Ровенской и Тернопольской областях продолжает преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), причинами масштабных пожаров в природных экосистемах зачастую являются последствия человеческой легкомысленности.

"Именно граждане довольно часто пренебрегают правилами пожарной безопасности, особенно во время объявления пожароопасного периода, выбрасывая окурки на обочины дорог, оставляя мусор в лесах или сжигая его на приусадебных участках", — отмечают в спасательном ведомстве.

По информации ГСЧС, Украина продолжает оправляться от пожаров, бушевавших в начале сентября в Луганской и Харьковской областях. Вместе с тем на территории остальных областей наблюдается не менее опасная ситуация с пожарами на открытой территории.

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В частности, на днях в Днепропетровской и в Полтавской области пожарные ликвидировали пожары на свалках. Многочисленные возгорания сухой травы ликвидировали также в Винницкой, Кировоградской областях.

В общем, на ликвидацию пожаров в природных экосистемах ежедневно в Украине расходуется большое количество человеческого и материального ресурса. И жаль, что граждане не понимают во сколько государству обходится один оставленный в лесу окурок или сожжено мусора.

Поэтому, несмотря на относительно жаркую для сентября погоду, а также то, что пожароопасный период в настоящее время находится в своей активной фазе — угроза возникновения возгораний может возрастать.

Учитывая прогнозы Укргидрометцентра, ГСЧС призывает граждан не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания в природных экосистемах.

В течение пожароопасного периода запрещается:

– посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса;

– разводить костры в лесу и лесопосадках;

– заезжать автомобилем в лес;

– курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;

– оставлять в лесу пропитанную бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;

– охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия;

– создавать свалки и сжигать отходы;

– сжигать стерню и оставшиеся после жатвы остатки на сельскохозяйственных полях.

Напомним, 6 июля возле села Осколоновка на территории Боровского лесничества Луганской области возник пожар.

Однако 7 июля из-за порывов ветра загорелись леса в Новоайдарском районе Луганщины на площади примерно 90 гектаров.

Известно о 5 подтвержденных погибших в результате пожара.

Правоохранители рассматривают 3 версии пожаров в области: погодные условия, неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог. Также проверяют версию о возможном попадании снаряда с неподконтрольной территории.