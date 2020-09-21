"Будет трудно дышать": в Киевсовете предупредили киевлян об осенних смогах

Киевлян этой осенью ожидают смог, вонь и задымления из-за сухой погоды, пожаров на торфяниках и поджогов сухостоя. Об этом на своей странице в Facebook заявил депутат Киевсовета, председатель постоянной комиссии по вопросам экологической политики Константин Яловой.

"Каждую осень перед киевлянами возникают несколько проблем — пожары на торфяниках и поджоги травы, добавляем к этому опасные выбросы от предприятий и автотранспорта, и получаем задымления или смог. Тенденция опасна. Вспомните задымления от пожаров в Чернобыле весной этого года, а вспомните смог в начале сентября 2017? Весь Киев был в дыму! Даже начало учебного процесса перенесли на один день", — написал депутат Киевсовета.

По словам депутата, прогнозировать всегда непросто, но в случае с задымлением и смогом в Киеве "все понятно" — этой осенью столицу снова ожидают дни, когда киевлянам будет трудно дышать.

"Во-первых, погода этому активно способствует — дождей мало, температура воздуха высокая, следовательно, существует высокий уровень пожарной опасности. По крайней мере, таковы предварительные расчеты синоптиков. Во-вторых, торфяники при таких погодных условиях будут гореть до поздней осени, поэтому на окраинах столицы будет дым и неприятный запах. В-третьих, сейчас в городе много автомобильного транспорта. Люди едут на работу, везут детей в школу. Следовательно, количество опасных выбросов увеличивается. Все эти факторы не дают нам надежды, что этой осенью смог и вонь от них обойдут столицу стороной", — объясняет Яловой.

Константин Яловой заявил, что до конца 2020 года в столице установят две станции мониторинга воздуха. Они будут размещены по адресам: улица Каунасская, 12 (Днепровский район) и улица Декабристов, 1 (Дарницкий район).

Читайте также: В Киеве запустили интерактивную карту качества воздуха

"То есть кроме популярных сегодня чат-ботов киевляне будут иметь достоверные данные со станций мониторинга. Всего мы обустроим 22 такие станции", — сообщил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики.

Яловый также отметил, что в Экологической стратегии Киева, которую разрабатывают ведущие специалисты по его инициативе, предусмотрена поддержка развития альтернативной энергетики, реконструкции Дарницкой ТЭЦ-4, а также усиления контроля за выбросами предприятиями загрязняющих веществ.

Напомним, 20 сентября 2020 года в Киеве на улице Коллекторной, что в Дарницком районе начался пожар на мусорной свалке общей площадью 2000 квадратных метров. Огонь частично перекинулся на торфяники, из-за чего в некоторых районах города наблюдается значительное задымление — жители города жалуются на запах горелого и неприятные ощущения в глазах. На данный момент ликвидация пожара продолжается.