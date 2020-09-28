В Харьковской области горел деревообрабатывающий комбинат

28 сентября в 00:47 в поселке городского типа Золочев (Харьковская область) на территории деревообрабатывающего предприятия в производственном помещении (размером 100 на 20 метров) возник пожар.

Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), в 04:15 подразделениями ГСЧС пожар локализован на площади 1 тысяча квадратных метров.

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В результате пожара жертв и пострадавших нет.

Огонь уничтожил кровлю, перекрытия и оборудование в производственном помещении. При этом, спасено производственное помещение и рядом расположенное административное здание.

К тушению привлечены 42 человека личного состава и 8 единиц техники ГСЧС.

Напомним, 25 сентября около города Чугуева Харьковской области упал военный самолет АН-26.

В результате катастрофы погибли 26 человек, еще один находится в больнице. Большинство из тех, кто находился на борту, были курсантами харьковского военного училища.

Предполагается, что идентификация тел погибших в авиакатастрофе АН-26 займет до трех недель.