Авиакатастрофа под Харьковом: число жертв возросло до 26 человек

На месте катастрофы самолета АН-26 в Харьковской области найдены тела 25 погибших.

Один из пострадавших в результате авиакатастрофы, который находился в тяжелом состоянии в больнице, умер, сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"По состоянию на 12:15 на месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших. Один человек умер в больнице и один человек травмирован (находится в больнице)", — говорится в сообщении ГСЧС.

В свою очередь, второй пострадавший в авиакатастрофе АН-26 под Чугуевом — курсант-третьекурсник Харьковского национального университета воздушных сил — может быть выписан из госпиталя в ближайшее время.

"Угрозы жизни нет, лекарств хватает. Состояние его стабильно... Думаю, в ближайшие дни, на следующей неделе уже можно ставить вопрос о выписке с последующим отпуском по состоянию здоровья", — заявил журналистам начальник Военно-медицинского клинического центра Северного региона (Харьковского военного госпиталя) Эдуард Хорошун.

Указано, что курсант, выживший после катастрофы, находился в сознании и говорил со спасателями. Он получил травмы головы и ноги.

По данным врачей, у курсанта множественные ушибы и сотрясение мозга. Ночью его поместили в реанимацию, но 26 сентября уже перевели в обычное отделение, состояние парня оценивают как средней тяжести.

Военные медики отметили, что пациента удалось вывести из шокового состояния, парень контактирует с родственниками и врачами и может давать показания следователям.

Как сообщил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер, в госпитале находится уроженец Харьковской области.

Напомним, 25 сентября в 20:50 вблизи города Чугуев на расстоянии около 2 км до военного аэропорта произошло падение самолета АН-26 Вооруженных сил Украины воинской части А 4104 с последующим возгоранием.

По состоянию на 9:00 субботы, 26 сентября, на месте происшествия были найдены тела 22 погибших, 2 человека пострадали, поиски трех человек продолжаются. Всего на борту самолета было 27 человек.

Известно, что на борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени Ивана Кожедуба.

По информации СБУ, командир экипажа самолета АН-26 перед катастрофой доложил об отказе левого двигателя и запросил заход на посадку.

Министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет АН-26, скорее всего, зацепился крылом за землю.