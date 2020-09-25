Под Харьковом разбился военный АН-26 с курсантами: погибли 22 человека (видео)

Возле города Чугуева Харьковской области 25 сентября упал самолет. Как сообщило издание Depo.ua со ссылкой на собственные источники в Министерстве обороны Украины, катастрофа произошла около 20:45.

"Он далеко от аэродрома, возле трассы (Ростовская трасса), — сказал собеседник издания.

На самолете курсанты Харьковского университета Военно-воздушных сил выполняли учебный полет. Как рассказывают очевидцы происходящего, самолет упал на въезде в город, рядом с местным рестораном "Дом".

Информацию о крушении военного самолета подтвердили в МВД Украины. По их данным, самолет АН-26 ВС Украины, принадлежащий воинской части А 4104, упал в 2 км от военного аэропорта, после чего загорелся. На месте происшествия работают спасатели.

По данным МВД, в самолете находились военные летчики и курсанты Университета воздушных сил им. И. Кожедуба. Всего на борту самолета было 24 человека (5 членов экипажа и 18 курсантов). По состоянию на 21.45 спасатели обнаружили 20 погибших и двоих тяжело раненых. Еще двоих человек, которые находились на борту самолета, ищут.

На произошедшее отреагировал президент Владимир Зеленский. Глава государства сообщил, что катастрофа произошла, когда самолет заходил на посадку на аэродром Чугуева.

По словам президента, для расследования всех обстоятельств и причин трагедии будет срочно создана правительственная комиссия. На месте крушения работает поисковая команда.

Место крушения самолета. Фото: Facebook/Офис президента

По уточненным данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, по информации диспетчера аэродрома, на борту самолета находились 28 человек. На данный момент обнаружены тела 22 погибших. Еще два человека получили ранения. Поиски еще четырех продолжаются.

Пожар на месте крушения самолета был ликвидирован в 21.45.

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