Катастрофа военного самолета: Зеленский объявил 26 сентября днем траура в Украине

Президент Владимир Зеленский подписал указ №410/2020 об объявлении в Украине дня траура 26 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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"В связи с трагедией, которая произошла в результате катастрофы военного самолета Ан-26 во время плановых учебных полетов 25 сентября 2020 года вблизи города Чугуев Харьковской области и привела к гибели военнослужащих Воздушных сил Вооруженных сил Украины, с целью чествования памяти погибших постановляю: объявить в Украине 26 сентября 2020 года днем ​​траура", — говорится в документе.

Согласно указу, в день траура на всей территории Украины должен быть приспущен Государственный флаг на домах и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.

Также все развлекательно-концертные мероприятия должны быть отменены, а в программы теле- и радиопередач — внесены соответствующие изменения.

"Вчера мы потеряли молодых ребят-курсантов и опытных военных, у которых впереди была вся жизнь и, уверен, не одна боевая победа. Трудно подобрать слова, чтобы выразить боль от этой потери. Трудно найти нужные фразы, чтобы утешить родителей, жен и детишек погибших воинов. Вся страна сегодня будет в скорби вместе с их семьями. Я подписал указ об объявлении 26 сентября днем ​​траура", — заявил Зеленский.

При этом президент подчеркивает необходимость оперативного выяснения причин авиакатастрофы и проведения объективного и беспристрастного расследования.

Напомним, 25 сентября в 20:50 вблизи города Чугуев на расстоянии около 2 км до военного аэропорта произошло падение самолета АН-26 Вооруженных сил Украины воинской части А 4104 с последующим возгоранием.

По состоянию на 9:00 субботы, 26 сентября, на месте происшествия найдены тела 22 погибших, 2 человека пострадали, поиски трех человек продолжаются. Всего на борту самолета было 27 человек.