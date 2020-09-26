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Авиакатастрофа близ Чугуева: в ГСЧС уточнили число жертв, ГБР начало расследование (ФОТО)

Государственная комиссия по расследованию причин катастрофы начала свою работу

Аваикатастрофа под Харьковом. Фото: ГСЧС Аваикатастрофа под Харьковом. Фото: ГСЧС
Аваикатастрофа под Харьковом. Фото: ГСЧС

Во время падения военного самолета вблизи города Чугуев Харьковской области на борту находилось 27 человек.

По состоянию на 9:00 субботы, 26 сентября, найдены тела 22 погибших, 2 человека пострадали, поиски трех человек продолжаются, сообщает пресс-центр ГСЧС.

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Указано, что 25 сентября в 20:50 спасателям поступила информация, что вблизи города Чугуев на расстоянии около 2 км до военного аэропорта произошло падение самолета АН-26 Вооруженных Сил Украины воинской части А 4104 с последующим возгоранием.

Известно, что в самолете находились военные летчики и курсанты Университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

 "По информации диспетчера аэродрома, на борту находилось 27 человек (одного курсанта не допустили к выполнению полета). Найдены тела 22 погибших, 2 человека пострадали, поиски трех человек продолжаются", — доложили в ведомстве.

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В 21:53 пожар самолета ликвидировали. При этом от ГСЧС для спасательных работ на месте происшествия привлечены 62 человека личного состава и 10 единиц техники.

В то же время по поручению президента Владимира Зеленского была создана Государственная комиссия под председательством вице-премьер-министра Олега Уруского для выяснения обстоятельств падения военного самолета АН-26 и предоставления всей необходимой помощи пострадавшим.

По данным МВД, сейчас на месте трагедии работают: министр внутренних дел Арсен Аваков, министр обороны Андрей Таран, председатель ГСЧС Украины Николай Чечеткин, председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер и другие должностные лица.

"ГБР начало уголовное производство по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (статья 416 УК Украины). Следователи и эксперты Нацполиции привлечены к проведению расследования", — говорится в сообщении МВД.

Ранее сообщалось, что в самолете АН-26 ВСУ, потерпевшем крушение близ Чугуева, находилось 28 человек.

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