Происшествия 30 минут назад

В Южной Корее сгорел 33-этажный небоскреб (ФОТО, ВИДЕО)

В результате пожара пострадали, по меньшей мере, 88 человек, сотни людей эвакуированы

Фото: Twitter/@wyisjwy Фото: Twitter/@wyisjwy
Фото: Twitter/@wyisjwy

8 октября в южнокорейском городе Ульсан в 33-этажном здании вспыхнул пожар, в результате которого пострадали свыше 80 человек, сообщает "Ренхап".

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Как отмечает агентство, пожар произошел около 23 часов (17:00 по киевскому времени) на 12-м этаже здания, в котором находится более 120 квартир и магазинов.

Из-за сильного ветра огонь распространился на другие этажи и охватил практически все здание.

По меньшей мере, 88 человек были доставлены в близлежащие больницы. Сообщений о погибших нет. Сотни человек были эвакуированы.

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Премьер-министр Чун Се Кюн призвал мобилизовать все доступные ресурсы для тушения пожара и обеспечения безопасности людей.

Огонь был взят под контроль примерно через два часа после возгорания, однако, по состоянию на утро 9 октября, пожар полностью не был потушен.

Напомним, в Объединенных Арабских Эмиратах за ночь с 5 на 6 мая в городе Шарджа сгорел 48-этажный жилой дом Abbco Tower, построенный в 2006 году.

Пожар начался на десятом этаже около девяти часов вечера 5 мая. Сигнализация сработала, однако большинство людей не обратили на нее внимание, потому что решили, что это учения.

Несколько зданий рядом эвакуировали, опасаясь, что пожар будет распространяться. С помощью беспилотников спасатели сканировали здание, чтобы выяснить, не остался ли кто-то внутри. Огонь гасили с вертолетов.

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