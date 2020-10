В Южной Корее сгорел 33-этажный небоскреб (ФОТО, ВИДЕО)

8 октября в южнокорейском городе Ульсан в 33-этажном здании вспыхнул пожар, в результате которого пострадали свыше 80 человек, сообщает "Ренхап".

Как отмечает агентство, пожар произошел около 23 часов (17:00 по киевскому времени) на 12-м этаже здания, в котором находится более 120 квартир и магазинов.

Из-за сильного ветра огонь распространился на другие этажи и охватил практически все здание.

По меньшей мере, 88 человек были доставлены в близлежащие больницы. Сообщений о погибших нет. Сотни человек были эвакуированы.

HIGH-RISH INFERNO: New eyewitness video shows a massive fire that broke out on the 12th floor of a 33-story apartment building in Ulsan, South Korea, with hundreds evacuated — including some from the rooftop — and at least a dozen hospitalized. https://t.co/ojcYCIvtcu pic.twitter.com/RRgccJHxCx