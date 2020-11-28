Происшествия 60 минут назад

В Харькове возник пожар на рынке "Барабашово": сгорели 25 павильонов (ФОТО, ВИДЕО)

Пострадавших в результате пожара нет, причина возгорания выясняется

Пожар в ТЦ "Барабашово" в Харькове. Фото: МВД Пожар в ТЦ "Барабашово" в Харькове. Фото: МВД
Пожар в ТЦ "Барабашово" в Харькове. Фото: МВД

В Харькове в ночь на субботу, 28 ноября, произошел пожар на территории ТЦ "Барабашово".

В результате происшествия сгорело 25 торговых павильонов, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"28 ноября в 2:39 на номер "101" поступило сообщение о пожаре на территории ТЦ "Барабашово" в Харькове. Горели торговые павильоны на площадке со стороны улицы Проспектная. Возгорание выявила охрана объекта", — говорится в сообщении.

Указано, что на тот момент огонь успел охватить около 20 павильонов.

Также отмечается, что в тушении пожара принимали участие 15 отделений спасателей на автоцистернах, а также 6 автомобилей специального назначения.

Читайте также:
В Харьковской области горело предприятие по переработке подсолнечника

Всего к тушению огня были задействованы около 100 человек. Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах на сжатом воздухе для защиты органов дыхания.

"Благодаря оперативным действиям пожарных удалось минимизировать убытки от пожара. Спасено около 85 павильонов, однако 25 огонь успел уничтожить", — говорится в сообщении.

Известно, что пожар локализовали в 4:17 субботы.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать силы ГСЧС.

Пострадавших нет. Причина возгорания выясняется.

Напомним, 28 сентября в 00:47 в поселке городского типа Золочев (Харьковская область) на территории деревообрабатывающего предприятия в производственном помещении (размером 100 на 20 метров) возник пожар.

Огонь уничтожил кровлю, перекрытия и оборудование в производственном помещении. При этом спасено производственное помещение и рядом расположенное административное здание.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Уперше в Україні штучний інтелект визначатиме найкращі компанії на юридичному ринку
Уперше в Україні штучний інтелект визначатиме найкращі компанії на юридичному ринку
В Харьковской области горело предприятие по переработке подсолнечника
В Харьковской области горело предприятие по переработке подсолнечника
В 2020 году с рынков ушло 20% предпринимателей, работающих с промтоварами — СООР Украина
В 2020 году с рынков ушло 20% предпринимателей, работающих с промтоварами — СООР Украина
Загрузка...
Новое видео
"Наша цель — Приватбанк", — Олег Гороховский о конкурентах monobank

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. "Мы просто хотим получать наши деньги": рестораторы снова недовольны работой с Glovo

  3. В России вынесли приговор экс-главе "Нафтогаза" Игорю Бакаю

  4. Локдаун в Украине могут объявить уже с 7 декабря — СМИ

  5. Американскую вакцину от Pfizer начали чартерами распространять по миру

Ивент
На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала
На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала
Ключевая тема SHE Congress 2020 — природа женского лидерства и навыки, которыми должна обладать женщина-лидер во времена неопределенности для развития себя и своего дела
Загрузка...