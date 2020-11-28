В Харькове возник пожар на рынке "Барабашово": сгорели 25 павильонов (ФОТО, ВИДЕО)

В Харькове в ночь на субботу, 28 ноября, произошел пожар на территории ТЦ "Барабашово".

В результате происшествия сгорело 25 торговых павильонов, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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"28 ноября в 2:39 на номер "101" поступило сообщение о пожаре на территории ТЦ "Барабашово" в Харькове. Горели торговые павильоны на площадке со стороны улицы Проспектная. Возгорание выявила охрана объекта", — говорится в сообщении.

Указано, что на тот момент огонь успел охватить около 20 павильонов.

Также отмечается, что в тушении пожара принимали участие 15 отделений спасателей на автоцистернах, а также 6 автомобилей специального назначения.

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Всего к тушению огня были задействованы около 100 человек. Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах на сжатом воздухе для защиты органов дыхания.

"Благодаря оперативным действиям пожарных удалось минимизировать убытки от пожара. Спасено около 85 павильонов, однако 25 огонь успел уничтожить", — говорится в сообщении.

Известно, что пожар локализовали в 4:17 субботы.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать силы ГСЧС.

Пострадавших нет. Причина возгорания выясняется.

Напомним, 28 сентября в 00:47 в поселке городского типа Золочев (Харьковская область) на территории деревообрабатывающего предприятия в производственном помещении (размером 100 на 20 метров) возник пожар.

Огонь уничтожил кровлю, перекрытия и оборудование в производственном помещении. При этом спасено производственное помещение и рядом расположенное административное здание.