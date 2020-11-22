В Харьковской области горело предприятие по переработке подсолнечника

21 ноября в Золочев Харьковской области в ночь на воскресенье произошел пожар на территории частного предприятия по переработке семян подсолнечника.

Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), площадь пожара составляла 100 квадратных метров.

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"Горел склад хранения подсолнечника, масла и отходов производства. Оценив обстановку руководитель тушения пожара вызвал дополнительные силы и средства. Всего в тушении огня принимало участие два подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и 12 человек личного состава", — говорится в сообщении.

По информации ГСЧС, пожар был локализован в 23:10, ликвидирован в 00:30. Пострадавших нет.

Причиной возникновения пожара, по мнению спасателей, является короткое замыкание электросети.

Напомним, 28 сентября в 00:47 в поселке городского типа Золочев (Харьковская область) на территории деревообрабатывающего предприятия в производственном помещении (размером 100 на 20 метров) возник пожар.

Огонь уничтожил кровлю, перекрытия и оборудование в производственном помещении. При этом, спасено производственное помещение и рядом расположенное административное здание.

Ранее сообщалось, что 28 августа в 00:12 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании трансформаторной подстанции на территории неработающего нефтеперерабатывающего завода.