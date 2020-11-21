Происшествия 60 минут назад

В Киеве у станции метро "Академгородок" дотла сгорела маршрутка (ФОТО)

В результате возгорания автобус сгорел полностью, никто не пострадал

Последствия пожара маршрутки на "Академгородке". Фото: ГСЧС Последствия пожара маршрутки на "Академгородке". Фото: ГСЧС
Последствия пожара маршрутки на "Академгородке". Фото: ГСЧС

В Киеве вечером в субботу, 21 ноября, на проезжей части дороги возле станции метро "Академгородок" загорелось маршрутное такси.

Об этом сообщает пресс-центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.

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Указано, что в 17:02 спасателям поступило сообщение о том, что на проезжей части дороги на улице Академика Палладина возле станции метрополитена "Академгородок", что в Святошинском районе столицы, горит маршрутное такси.

К месту вызова были направлены спасатели 9-й Государственной пожарно-спасательной части.

"Как оказалось, возгорание произошло, когда маршрутное такси находилось возле остановки, и водитель ожидал пассажиров. Поэтому, в настоящее время в транспортном средстве помимо водителя никого не было. Водитель, увидев пламя, самостоятельно покинул транспортное средство", — говорится в сообщении.

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По данным ГСЧС, в 17:21 субботы пожар был локализован, а в 17:35 — ликвидирован.

"В результате возгорания транспортное средство сгорело полностью. К счастью, никто не пострадал", — доложили в ведомстве.

На данный момент выясняется причина возникновения пожара в маршрутке.

Ранее в Чернигове обстреляли автобус "Автолюкса" с пассажирами.

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