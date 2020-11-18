Общество 60 минут назад

На Хортице сгорел "сталинский" корпус НИИ механизации животноводства (ФОТО)

В здании, которое не эксплуатировалось, обрушились перекрытия

На Хортице сгорел старый корпус НИИ механизации животноводства, 17 ноября 2020. Фото: ГСЧС
На Хортице сгорел старый корпус НИИ механизации животноводства, 17 ноября 2020. Фото: ГСЧС
На Хортице сгорел старый корпус НИИ механизации животноводства, 17 ноября 2020. Фото: ГСЧС
На Хортице сгорел старый корпус НИИ механизации животноводства, 17 ноября 2020. Фото: ГСЧС
На Хортице сгорел старый корпус НИИ механизации животноводства, 17 ноября 2020. Фото: ГСЧС
На Хортице сгорел старый корпус НИИ механизации животноводства, 17 ноября 2020. Фото: ГСЧС
На Хортице сгорел старый корпус НИИ механизации животноводства, 17 ноября 2020. Фото: ГСЧС
На Хортице сгорел старый корпус НИИ механизации животноводства, 17 ноября 2020. Фото: ГСЧС

На острове Хортица в Запорожье утром во вторник, 17 ноября, сгорело заброшенное старое здание научно-исследовательского центра механизации животноводства.

Как сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуация в Запорожской области, сообщение о пожаре поступило в 7:56.

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Площадь пожара составила 300 квадратных метров. В 8:40 пожар локализовали, а после полной ликвидации провели разбор и проливку конструкций для предотвращения повторного возгорания.

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К тушению пожара ГСЧС привлекла 14 человек личного состава и четыре единицы техники. Его причина устанавливается. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.

Напомним, накануне в Харьковской области заживо сгорели 50 свиней.

Отметим также, что в октябре в Мукачево Закарпатской области горела лыжная фабрика.

Кроме того, в селе Фонтанка под Одессой в прошлом месяце сгорел цех завода металлических дверей.

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