Политика 30 минут назад

Депутаты решили существенно увеличить штрафы за возникновение пожаров

Законопроект предлагает увеличить штрафы за нарушение требований пожарной безопасности как для граждан, так и для должностных лиц

Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

16 декабря Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона №3755, усиливающий административную ответственность за нарушение правил пожарной безопасности.

Как говорится в пояснительной записке к проекту закона, в Украине складывается угрожающая ситуация с ростом количества пожаров и площадей их распространения, особенно в природных экосистемах, лесах, сельскохозяйственных угодьях из-за массовых нарушений требований пожарной безопасности.

Кратко и по делу в Telegram

Законопроект предлагает увеличить штрафы за нарушение требований нормативно-правовых актов и нормативных документов по вопросам технической эксплуатации электрических станций и сетей, энергетического оборудования для граждан — от 1 700 до 3 400 грн (сейчас 17 — 85 грн) и на должностных лиц от 3 400 до 5100 грн (сейчас от 85 до 170 грн).

Нарушение правил пожарной безопасности на железнодорожном, морском, речном и воздушном транспорте будет караться штрафом от 1700 до 3400 грн для граждан и от 3400 до 5100 грн для чиновников.

Кроме этого, увеличатся размеры штрафов за уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение предписаний о нарушении пожарной безопасности.

Читайте также:
В Украине вступили в силу увеличенные в 18 раз штрафы за поджог травы

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования и вводится в действие через 3 месяца со дня вступления в силу.

Напомним, в начале февраля Верховная Рада увеличила штраф за уничтожение или повреждение леса в следствие нарушения пожарной безопасности до 2 тысяч гривен.

За принятие законопроекта №1149 в целом проголосовали 322 депутата при минимально необходимых 226.

Ранее Кабинет министров одобрил изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления уровня ответственности за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности

Согласно законопроекту, изменениями предусмотрено, что минимальный штраф за административные правонарушения будет составлять 510 грн, а максимальный — 8500 грн.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Рада прекратила полномочия депутата Требушкина, вернувшегося в кресло мэра
Рада прекратила полномочия депутата Требушкина, вернувшегося в кресло мэра
Нардепы продлили срок работы на государственной службе
Нардепы продлили срок работы на государственной службе
Рада уволила министра по делам ветеранов Бессараба
Рада уволила министра по делам ветеранов Бессараба
Загрузка...
Новое видео
Эра дешевых продуктов закончилась — глава HD-group Борис Шестопалов о трендах в продуктовой отрасли

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Японские ученые показали, что обнаружили в капсуле с астероида Рюгу (ФОТО)

  3. Полиция начала расследовать падение столбов на Шулявском мосту

  4. ГФС разоблачила сеть пиццерий в неуплате 75 млн грн налогов (ФОТО)

  5. В "Слуге народа" определили пять кандидатов в министры: Витренко будет вице-премьером

Ивент
На конференции Zavtra тинейджеры расскажут о навыках будущего и как зарабатывать на хобби
На конференции Zavtra тинейджеры расскажут о навыках будущего и как зарабатывать на хобби
В этом году впервые онлайн-конференция Zavtra состоится в формате бесплатной трансляции по предварительной регистрации. Все желающие получат доступ к исследованиям зумеров, научатся лучше их понимать и взаимодействовать с ними
Загрузка...