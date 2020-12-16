Депутаты решили существенно увеличить штрафы за возникновение пожаров

16 декабря Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона №3755, усиливающий административную ответственность за нарушение правил пожарной безопасности.

Как говорится в пояснительной записке к проекту закона, в Украине складывается угрожающая ситуация с ростом количества пожаров и площадей их распространения, особенно в природных экосистемах, лесах, сельскохозяйственных угодьях из-за массовых нарушений требований пожарной безопасности.

Законопроект предлагает увеличить штрафы за нарушение требований нормативно-правовых актов и нормативных документов по вопросам технической эксплуатации электрических станций и сетей, энергетического оборудования для граждан — от 1 700 до 3 400 грн (сейчас 17 — 85 грн) и на должностных лиц от 3 400 до 5100 грн (сейчас от 85 до 170 грн).

Нарушение правил пожарной безопасности на железнодорожном, морском, речном и воздушном транспорте будет караться штрафом от 1700 до 3400 грн для граждан и от 3400 до 5100 грн для чиновников.

Кроме этого, увеличатся размеры штрафов за уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение предписаний о нарушении пожарной безопасности.

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Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования и вводится в действие через 3 месяца со дня вступления в силу.

Напомним, в начале февраля Верховная Рада увеличила штраф за уничтожение или повреждение леса в следствие нарушения пожарной безопасности до 2 тысяч гривен.

За принятие законопроекта №1149 в целом проголосовали 322 депутата при минимально необходимых 226.

Ранее Кабинет министров одобрил изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления уровня ответственности за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности.

Согласно законопроекту, изменениями предусмотрено, что минимальный штраф за административные правонарушения будет составлять 510 грн, а максимальный — 8500 грн.