В графике движения поездов произошел сбой из-за непогоды — "Укрзализныця"

В "Укрзализныце" заявили о сбое в графике движения поездов.

В частности, некоторые поезда задерживаются из-за непогоды в Украине, сообщает пресс-служба железной дороги.

Так, поезд №712/711 Киев — Константиновка задерживается в пути на 1 час 35 минут.

В свою очередь поезд №722/721 Киев — Харьков задерживается на 1 час 20 минут.

При этом в ведомстве призывают пассажиров быть осторожными на объектах железнодорожной инфраструктуры и внимательно слушать объявления на вокзалах.

Как известно, погода в Украине 14 декабря продолжает ухудшаться, на дорогах гололед и туман.

Кроме того, в 107 населенных пунктах Украины отсутствует электричество из-за порывов ветра и обледенения проводов.

Напомним, из-за погодных условий 10 декабря произошли задержки пяти поездов.

Ранее в Киеве в связи со сложными погодными условиями введено оперативное положение — курсирование с отклонением от графика движения — на всех маршрутах общественного транспорта.

Гололед также нарушил работу столичных аэропортов "Киев" и "Борисполь".