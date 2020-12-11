В "Новой почте" предупредили о задержках доставки грузов из-за непогоды

Крупный украинский частный почтовый оператор "Новая почта" 10 декабря 2020 года предупредил клиентов о том, что доставки грузов могут задерживаться из-за погоды.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"В связи с ухудшением погодных условий, в частности из-за гололеда на дорогах Украины, возможны задержки доставок грузов. Мы прикладываем все усилия, чтобы ваши отправления пришли по назначению вовремя", — говорится в сообщении.

Известно, что во многих регионах Украины 10 декабря прошел дождь и мокрый снег при минусовой температуре, что привело к сильному гололеду, в нескольких областях из-за этого ограничено движение.

Кроме того, из-за сложностей в работе из-за плохой погоды и гололеда в Киеве затруднена работа сервисов доставки, в некоторых районах города они перестали работать.

Ранее служба информационной безопасности "Укрпочты" обратилась в киберполицию с просьбой пресечь распространение фишинговых сообщений, в том числе от имени этой госкомпании, и заблокировать мошеннические сайты для сбора данных банковских карточек.

Напомним, единственной сферой экономической деятельности в Украине, в которой произошел значительный рост капитальных инвестиций в январе-сентябре, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, оказалась почтовая и курьерская деятельность.

Как свидетельствуют свежие данные Госслужбы статистики, по итогу трех кварталов 2020 года этот показатель вырос в 7,9 раза, составив 353,7 млн грн против 44,7 млн в январе-сентябре прошлого года.