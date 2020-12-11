Транспорт 1 час назад

В "Новой почте" предупредили о задержках доставки грузов из-за непогоды

Не справляются со своевременной доставкой и другие сервисы

Фото: facebook.com/nova.poshta.official Фото: facebook.com/nova.poshta.official
Фото: facebook.com/nova.poshta.official

Крупный украинский частный почтовый оператор "Новая почта" 10 декабря 2020 года предупредил клиентов о том, что доставки грузов могут задерживаться из-за погоды.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Кратко и по делу в Telegram

"В связи с ухудшением погодных условий, в частности из-за гололеда на дорогах Украины, возможны задержки доставок грузов. Мы прикладываем все усилия, чтобы ваши отправления пришли по назначению вовремя", — говорится в сообщении.

Известно, что во многих регионах Украины 10 декабря прошел дождь и мокрый снег при минусовой температуре, что привело к сильному гололеду, в нескольких областях из-за этого ограничено движение.

Кроме того, из-за сложностей в работе из-за плохой погоды и гололеда в Киеве затруднена работа сервисов доставки, в некоторых районах города они перестали работать.

Читайте также:
ЕБРР выделил "Укрпочте" 63 млн евро на развитие почтовых услуг в селе

Ранее служба информационной безопасности "Укрпочты" обратилась в киберполицию с просьбой пресечь распространение фишинговых сообщений, в том числе от имени этой госкомпании, и заблокировать мошеннические сайты для сбора данных банковских карточек.

Напомним, единственной сферой экономической деятельности в Украине, в которой произошел значительный рост капитальных инвестиций в январе-сентябре, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, оказалась почтовая и курьерская деятельность.

Как свидетельствуют свежие данные Госслужбы статистики, по итогу трех кварталов 2020 года этот показатель вырос в 7,9 раза, составив 353,7 млн грн против 44,7 млн в январе-сентябре прошлого года.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Киеве из-за гололедицы отменили график работы общественного транспорта
В Киеве из-за гололедицы отменили график работы общественного транспорта
Смелянский предупредил о мошенниках, рассылающих электронные письма якобы от "Укрпочты"
Смелянский предупредил о мошенниках, рассылающих электронные письма якобы от "Укрпочты"
Ресторан у QR-коді: віртуальні кухні, ШІ та блокчейн — як пандемія змінює сферу HoReCa
Ресторан у QR-коді: віртуальні кухні, ШІ та блокчейн — як пандемія змінює сферу HoReCa
Загрузка...
Новое видео
Как прошел Business Wisdom Summit 2020

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Загадочный монолит в Киеве: что происходит и кто за этим стоит

  3. В Украине началась вторая волна безработицы

  4. Названы самые популярные украинские продукты за рубежом

  5. IKEA уже в одном шаге от открытия офлайнового магазина в Киеве (ФОТО)

Ивент
SHE Congress: о личном бренде, инструментах для переговоров и тренде на осознанную красоту
SHE Congress: о личном бренде, инструментах для переговоров и тренде на осознанную красоту
В этом обзоре — принципы женского бизнеса, инструменты переговоров, пошаговая инструкция построения личного бренда и правила осознанной красоты
Загрузка...