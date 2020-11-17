ЕБРР выделил "Укрпочте" 63 млн евро на развитие почтовых услуг в селе

Европейский банк реконструкции и развития выделил "Укрпочте" 63 млн евро на закупку мобильных почтовых микроавтобусов в сельской местности.

В частности, будет профинансировано приобретение 1 900 подобных транспортных средств, сообщает пресс-служба "Укрпочты".

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"Мы живем в цифровую эпоху, но услуги почтовой связи и доставки являются до сих пор необходимыми. Я приветствую стремление "Укрпочты" к кардинальной трансформации, которая позволит 15 млн людям в сельской местности Украины пользоваться быстрыми, удобными и надежными почтовыми услугами", — отметил управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.

Предполагается, что кредит ЕБРР будет использован для финансирования модернизации логистической инфраструктуры и транспортного парка компании.

Указано, что деньги будут предоставляться тремя траншами. Причем третий транш в размере 10 млн евро предоставят при условии достижения ключевых результатов, которые будут финансироваться из первых двух траншей.

"Инвестиционная программа включает в себя приобретение и оборудование новых почтовых микроавтобусов, которые будут использоваться в качестве передвижных почтовых отделений в сельской местности вместо традиционных стационарных, расположенных в зданиях", — объяснили в ЕБРР.

Проект также предусматривает модернизацию логистической сети путем строительства автоматизированных и дружественных к окружающей среде сортировочных хабов и депо.

Известно, что Европейский инвестиционный банк софинансирует строительство этой сортировочной инфраструктуры кредитом 30 млн евро.

Как отмечается, новые объекты будут строиться в соответствии с требованиями BREEAM — передовой мировой методологии оценки экологической эффективности проектов генпланирования, инфраструктуры и зданий. Эта оценка будет софинансироваться Европейским Союзом в рамках его инициативы EU4Climate через программу Центр финансирования и передачи технологий в сфере климатических изменений (FINTECC).

"2020 год, несмотря на все сложности, открывает для "Укрпочты" рекордные инвестиции в инфраструктуру. В рамках стратегии модернизации мы привлекаем около 100 млн евро для строительства 8 автоматизированных сортировочных хабов, 62 региональных депо и пополнение автопарка — это как кредиты от ЕБРР и ЕИБ, так и собственные инвестиции "Укрпочты", — заявил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Как известно, ЕБРР является крупнейшим институциональным инвестором в Украине. Банк уже взял на себя обязательства по предоставлению почти 14,5 млрд евро в рамках 482 проектов по всей стране.

Как сообщалось, национальный почтовый оператор "Укрпочта" до конца 2020 года планирует запустить в населенных пунктах еще шести областей — Киевской, Одесской, Херсонской, Закарпатской, Черкасской и Черновицкой — 500 передвижных почтовых отделений.