"Укрпочта" построит сортировочные центры за 100 млн евро

"Укрпочта" планирует в октябре 2020 года подписать соглашение с Европейским банком реконструкции и развития и с Европейским инвестиционным банком о привлечении кредита в размере 100 млн евро на строительство новых сортировочных центров.

Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский, передает "Интерфакс-Украина".

"Я очень надеюсь, что 1 октября мы подпишем первое в истории "Укрпочты" соглашение на 100 млн евро на построение новой логистической сети с ЕБРР и ЕИБ и по сути начнем строить новую "Укрпочту", — заявив руководитель почтового оператора.

Также в планах "Укрпочты" разделить предоставление услуг по сегментам.

"Мы будем разделять наши услуги. Стандартные — такие как доставка газет, счетов и писем — это будут делать те бабушки, которые у нас есть сейчас. А вот посылки, рекомендованные письма, документы и прочие подобные услуги — будут предоставлять парни и девушки с рюкзаками, которые будут быстро бегать и получать деньги за каждую доставку", — отметил Смелянский.

При этом он понимает, что построить полноценную современную компанию по модели DHL с современным штатом "Укрпочте" не удастся. Поэтому считает, что реформы в компании необходимо проводит как можно быстрее, чтоб привлечь наиболее квалифицированные кадры.

Как известно, "Укрпочта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Предоставляет около 50 видов услуг в 10 600 отделениях по всей Украине, еще около 1200 расположено на неконтролируемой Украиной территории. Штат компании насчитывает 76 000 работников, из которых 33 000 — почтальоны, а 13 000 — операторы почтовой связи.

Ранее Смелянский заявлял, что "Укрпочта" в ближайшем будущем планирует обновить логистическую систему и построить новый сортировочный центр.

Как сообщалось, национальный почтовый оператор "Укрпочта" до конца 2020 года планирует запустить в населенных пунктах еще шести областей — Киевской, Одесской, Херсонской, Закарпатской, Черкасской и Черновицкой — 500 передвижных почтовых отделений.