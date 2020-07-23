Недвижимость 7 минут назад

"Укрпочта" пускает "с молотка" более 30 объектов недвижимости

31 объект недвижимого имущества, выставленный на продажу, расположен на территории всей Украины

Фото: Укрпочта Фото: Укрпочта
Фото: Укрпочта

Национальный почтовый оператор "Укрпочта" выставил на аукцион 31 объект недвижимого имущества, в том числе 5 баз отдыха, сообщает Укринформ.

Объявления об аукционах размещены на торговой площадке "Государственные торги.Онлайн".

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По информации агентства, 31 объект недвижимого имущества, выставленный на продажу, расположен на территории всей Украины. Среди них — нежилые технические помещения, гаражи, здания почты.

Кроме того, на торги выставлено 5 баз отдыха.

Так, предлагается две рядом расположенные базы отдыха площадью 317,1 и 1 143,44 квадратных метров в Конча-Заспа, на берегу залива Ольшанский (река Днепр). Расстояние до Киева (КП) 14 км. Начальная цена продажи лота — 17,3 млн грн.

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Также выставлены на продажу детский оздоровительный комплекс "Стрела общей площадью 2 тысячи 392,40 квадратных метров, расположенный в Бердянском районе Запорожской области, на первой линии Азовского моря с выходом на пляж. Это имущество находится в аренде до августа 2022 года. Начальная цена продажи лота — 8,77 млн грн.

Выставлена на продажу база отдыха "Связист" (2 тысячи 357,8 квадратных метров), расположенная в Черниговской области, на территории Ладинского сельсовета, в урочище "Остров". База отдыха расположена в на берегу реке Десна. Объект долгое время не использовался, состояние — неудовлетворительное. Начальная цена продажи лота — 6,5 млн грн.

Продается также комплекс отдыха "Кудашевское" (262,90 квадратных метров), Днепропетровская область, Криворожский район, село Даниловка (Кировка). Объект находится вблизи Карачуновского водохранилища. Длительное время не используется, состояние — разрушен. Начальная цена продажи лота — 626`тысяч 629 тысяч грн (с НДС).

Кроме того, на продажу выставлен региональный учебно-оздоровительный комплекс "Почтовик", (3 тысячи 421,17 квадратных метров), Николаевская область, Березанский район, село Рыбаковка. Объект располагается на берегу Черного моря. Помещения требуют капитального ремонта и находится в аренде до 29 июня 2022 года. Начальная цена продажи лота — 11,282 млн грн.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство в отношении генерального директора "Укрпочты" Игоря Смелянского.

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