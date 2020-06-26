Политика и экономика 40 минут назад

НАБУ завело дело на главу "Укрпочты" Смелянского

Во исполнение постановления Высшего антикоррупционного суда

Игорь Смелянский. Фото: fraza.com Игорь Смелянский. Фото: fraza.com
Игорь Смелянский. Фото: fraza.com

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство в отношении генерального директора "Укрпочты" Игоря Смелянского.

Информацию об этом подтвердили в пресс-службе бюро агентству "РБК-Украина".

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"НАБУ во исполнение постановления суда внесло сведения в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований)", — сообщили в ведомстве.

Ранее Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ завести уголовное производство в отношении Смелянского.

В мае 2020 года заявитель просил открыть дело на чиновников НКРСИ и руководство "Укрпочты", однако бюро отказалось внести сведения в реестр.

В частности, в заявлении говорилось о якобы безосновательном росте тарифов на международные почтовые отправления, который комиссия осуществила по обращению "Укрпочты".

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При этом выгодоприобретателем повышения стоимости услуг назвали якобы гендиректора Игоря Смелянского и его замов.

Как сообщалось, НАБУ задержало на крупной взятке главу Кировоградской ОГА Андрея Балоня; руководство области предлагало другому чиновнику за деньги не препятствовать его деятельности.

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