НАБУ завело дело на главу "Укрпочты" Смелянского

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство в отношении генерального директора "Укрпочты" Игоря Смелянского.

Информацию об этом подтвердили в пресс-службе бюро агентству "РБК-Украина".

"НАБУ во исполнение постановления суда внесло сведения в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований)", — сообщили в ведомстве.

Ранее Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ завести уголовное производство в отношении Смелянского.

В мае 2020 года заявитель просил открыть дело на чиновников НКРСИ и руководство "Укрпочты", однако бюро отказалось внести сведения в реестр.

В частности, в заявлении говорилось о якобы безосновательном росте тарифов на международные почтовые отправления, который комиссия осуществила по обращению "Укрпочты".

При этом выгодоприобретателем повышения стоимости услуг назвали якобы гендиректора Игоря Смелянского и его замов.

Как сообщалось, НАБУ задержало на крупной взятке главу Кировоградской ОГА Андрея Балоня; руководство области предлагало другому чиновнику за деньги не препятствовать его деятельности.