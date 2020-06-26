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СБУ поймала главу Кировоградской ОГА на взятке 1,8 млн грн (ФОТО)

Такую сумму денег руководитель ОГА планировал незаконно получить от регионального представительства госоргана в области

Андрей Балонь. Фото: пресс-служба Кировоградской ОГА Андрей Балонь. Фото: пресс-служба Кировоградской ОГА
Андрей Балонь. Фото: пресс-служба Кировоградской ОГА

Служба безопасности Украины совместно с НАБУ под процессуальным руководством САП задокументировала голову одной из областных госадминистраций и должностное лицо этой же ОГА на вымогательстве денег из руководителей некоторых контролирующих структур региона.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Указано, что руководитель области планировал незаконно получить от регионального представительства государственного органа в области 1,8 млн грн.

"Оперативники спецслужбы задокументировали получение посредником первой части неправомерной выгоды в размере 100 тысяч грн в июне 2020 года. Руководитель ОГА вместе с сообщником были задержаны во время передачи второго "транша" в сумме 250 тысяч грн", — говорится в сообщении.

Как рассказал местный политик, бывший помощник нардепа Сергея Лещенко Андрей Лаврусь, речь идет именно о председателе Кировоградской облгосадминистрации Андрее Балоне.

По его словам, в доме, где живет руководитель Кировоградской области, провели обыски.

"Внутри дома находятся правоохранители с автоматами. Также на улице возле дома находится частная охрана. Среди них непосредственно охранник главы облгосадминистрации", — написал Лаврусь в соцсетях.

Он также рассказал, что Кабмин согласовал увольнение Балоня с должности председателя Кировоградской ОГА и одновременно с этим НАБУ и СБУ отработали спецоперацию по взятке в 250 тысяч грн.

"В Кропивницком задержали посредника руководителя патронатной службы ОГА Сергея Шевченко. Параллельно, по информации собственных источников, в Киеве задержали и Балоня", — подтвердил экс-помощник Лещенко.

Как он утверждает, все было прогнозируемо сразу после его назначения на должность в область.

"Новая команда работала не на президента, не на область, а на собственные карманы. Землю под собой не чувствовали. Откаты, подряды, назначения своих на должности. Умные люди это видели, а приспособленцы рассказывали, что это сплетни", — отметил Лаврусь.

"В подтверждение сказанному задекларированные и приобретенные семьей Балоня Porsche Cayenne, Audi Q7. Дом на 380 квадратов, типа снимал. Как говорится: жадность фраера погубит? Погубила! П.С. Ну а кэш, что нашли в доме во время обысков, это так, копейки...", — резюмировал он.

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Напомним, 14 апреля стало известно, что правоохранители якобы задокументировали противоправную деятельность первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника.

Отмечалось, что чиновник через посредника якобы требовал неправомерную выгоду в размере $125 тысяч от представителя компании-застройщика за влияние на принятие решений, касающихся согласований градостроительных условий и ограничений.

В тот день задержали посредника, который представлял интересы Поворозника, при получении $60 тысяч. Кроме того, правоохранительным органам стало известно, что посредник, по согласованию с Поворозником, хотел получить $246 тысяч с другого объекта строительства.

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