СБУ разоблачила крупную коррупционную схему на таможне (ВИДЕО)

Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему, организованную должностными лицами на Галицкой таможне в Ивано-Франковске.

Об этом во вторник, 19 мая, сообщает пресс-центр СБУ.

По версии следствия, сотрудники таможни систематически требовали и получали деньги от представителей компаний импортеров и экспортеров.

"За вознаграждение они гарантировали не создавать искусственные препятствия при таможенном оформлении и не затягивать таможенные операции", — говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что чиновники привлекли к сделке в качестве посредников таможенных брокеров.

Также установлено, что таможенные инспекторы получали неправомерную выгоду с каждой фуры, которую оформляли в их зоне ответственности.

"В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБУ задокументировали противоправную деятельность четырех инспекторов таможни. Они совершили более 3000 операций по таможенному оформлению грузов и транспортных средств. По предварительным подсчетам, злоумышленники успели "заработать" более 3 млн грн", — доложили в спецслужбе.

Указано, что правоохранители задержали одного из таможенников и брокера при получении взятки за оформление груза.

В ходе санкционированных обысков по месту работы и жительства должностных лиц таможни силовики также изъяли документацию, доказывающую проведение сделки, более $27 тысяч и почти 3000 евро — вероятно, полученных от коррупционной схемы.

Сейчас продолжается досудебное расследование, а также готовится сообщение задержанным о подозрении в получении неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

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При этом отмечается, что процессуальное решение в отношении других фигурантов производства будет приниматься после анализа изъятых доказательств.

Напомним, Служба безопасности Украины подозревает руководство Одесской таможни Гостаможслужбы в организации масштабной коррупционной схемы при растаможке товаров.