Политика и экономика 1 час назад

Первого зама Кличко подозревают в вымогательстве — СБУ задержала посредника

Посредника задержали при получении первого транша в $60 000 из $125 000

Первого зама Кличко подозревают в вымогательстве — СБУ задержала посредника Первого зама Кличко подозревают в вымогательстве — СБУ задержала посредника
Фото: Liga.net

Во вторник, 14 апреля СБУ задокументировала возможную причастность к вымогательству взятки первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника. Об этом сообщила LIGA.net со ссылками на свои источники в СБУ.

По информации источника, в помещениях КГГА проходит обыск. Собеседник рассказал, что чиновник через посредника якобы требовал взятку за содействие застройщику. Посредника задержали при получении первого транша в $60 000 из $125 000.

Кратко и по делу в Telegram

Силовики задержали посредника при передаче первого транша. Фото: nv.ua

В пресс-центре СБУ подтвердили Delo.ua, что действительно, во вторник вечером в КГГА их сотрудники проводили следственные действия. Однако, более подробную информацию пообещали предоставить позже.Delo.ua пытается связаться с Николаем Поворозником для получения комментария, однако его мобильный номер не отвечает.

Ранее мы рассказывали, как силовики задержали генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, работавшего на ФСБ РФ. Как сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины, СБУ собрала достаточное количество доказательств, которые убедительно свидетельствуют — Шайтанов является агентом Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Это подтверждают имеющиеся материалы дела, среди которых аудио- и видеозаписи.

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