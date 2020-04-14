Служба безопасности Украины задержала генерала СБУ, работавшего на ФСБ (ФОТО, ВИДЕО)

Во вторник, 14 апреля, контрразведка Службы безопасности Украины задержала высокопоставленного агента ФСБ — генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого подозревают в государственной измене и совершении террористических актов.

Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, СБУ собрала достаточное количество доказательств, которые убедительно свидетельствуют — Шайтанов является агентом Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Это подтверждают имеющиеся материалы дела, среди которых аудио- и видеозаписи.

Как свидетельствуют материалы дела, Валерий Шайтанов, который является одним из бывших руководителей Центра специальных операций "А" СБ Украины, на самом деле находился на агентурной связи под псевдоним "Бобыль" у полковника ФСБ Игоря Егорова. Последний является сотрудником Департамента контрразведывательных операций 1-й Службы ФСБ — подразделения, специализирующегося на планировании, организации и проведении разведывательных и диверсионно-террористических акций как на территории Украины, так и других государств.

"К сожалению, человек, получивший генеральское звание после Революции Достоинства, и который должен был защищать Украину, на самом деле работал против нее. Мы провели сложную, длительную, многоуровневую спецоперацию. Это — важнейшее разоблачение Службы безопасности за всю историю независимости", — заявил председатель СБУ Иван Баканов.

Следствие также обладает неоспоримыми доказательствами, что по заданию спецслужб РФ генерал-майор Шайтанов планировал проведение террористических актов на территории Украины.

За это представитель ФСБ гарантировал вознаграждение в размере $200 тысяч и паспорт гражданина РФ. В качестве исполнителя Шайтанов специально подобрал лицо среди бывших бойцов спецподразделений. В частности, Шайтанов по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева.

Подготовка к этим преступлениям четко зафиксирована в материалах дела, утверждают в СБУ. Кроме того, Валерий Шайтанов собирал и передавал российской стороне информацию о:

– обстоятельствах проведения отдельных тайных операций в районе АТО/ООС и задействованных в них сотрудников;

– международном сотрудничестве отечественных спецслужб в сфере национальной безопасности и обороны;

– сотрудниках руководящего звена Департамента контрразведки, оперативных подразделений СБ Украины и ЦСО "А", украинских разведывательных органов;

– подборе, изучении и привлечении офицеров специальных и разведывательных органов для работы на ФСБ.

Также СБУ зафиксировала агентурные встречи на территории европейских стран: Егорова с Шайтановым и с другими гражданами Украины, которые были привлечены к выполнению задач российской спецслужбы.

"Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. Проводятся обыски по месту жительства и временного пребывания Шайтанова, а также граждан Украины, подозреваемых в принадлежности к агентурной аппарата сотрудника ФСБ РФ Егорова. Устанавливаются обстоятельства их противоправной деятельности", — сообщили в СБУ.

Отдельно следует отметить, что используя свое служебное положение Шайтанов получал разведывательную информацию от старших и высших офицеров Службы. В ходе досудебного расследования будет определена их причастность к разглашению сведений с ограниченным доступом.

На данный момент СБУ решает вопрос об объявлении Валерию Шайтанову о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьей 111 ("Государственная измена") и статьей 258 ("Террористический акт") Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения. Процессуальное руководство по указанному уголовному производству осуществляется Офисом Генерального прокурора Украины.

Ранее Служба безопасности Украины пресекла деятельность группы лиц, которые создавали и продвигала фейковые аккаунты для проведения незаконных операций в интернете с участием граждан России и представителей так называемой "ДНР".