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Служба безопасности Украины задержала генерала СБУ, работавшего на ФСБ (ФОТО, ВИДЕО)

Валерий Шайтанов, который является одним из бывших руководителей Центра специальных операций "А" СБУ, на самом деле являлся агентом ФСБ

Служба безопасности Украины задержала генерала СБУ, работавшего на ФСБ (ФОТО, ВИДЕО) Служба безопасности Украины задержала генерала СБУ, работавшего на ФСБ (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: СБУ

Во вторник, 14 апреля, контрразведка Службы безопасности Украины задержала высокопоставленного агента ФСБ — генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого подозревают в государственной измене и совершении террористических актов.

Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, СБУ собрала достаточное количество доказательств, которые убедительно свидетельствуют — Шайтанов является агентом Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Это подтверждают имеющиеся материалы дела, среди которых аудио- и видеозаписи.

Кратко и по делу в Telegram

Как свидетельствуют материалы дела, Валерий Шайтанов, который является одним из бывших руководителей Центра специальных операций "А" СБ Украины, на самом деле находился на агентурной связи под псевдоним "Бобыль" у полковника ФСБ Игоря Егорова. Последний является сотрудником Департамента контрразведывательных операций 1-й Службы ФСБ — подразделения, специализирующегося на планировании, организации и проведении разведывательных и диверсионно-террористических акций как на территории Украины, так и других государств.

"К сожалению, человек, получивший генеральское звание после Революции Достоинства, и который должен был защищать Украину, на самом деле работал против нее. Мы провели сложную, длительную, многоуровневую спецоперацию. Это — важнейшее разоблачение Службы безопасности за всю историю независимости", — заявил председатель СБУ Иван Баканов.

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Следствие также обладает неоспоримыми доказательствами, что по заданию спецслужб РФ генерал-майор Шайтанов планировал проведение террористических актов на территории Украины.

За это представитель ФСБ гарантировал вознаграждение в размере $200 тысяч и паспорт гражданина РФ. В качестве исполнителя Шайтанов специально подобрал лицо среди бывших бойцов спецподразделений. В частности, Шайтанов по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева.

Подготовка к этим преступлениям четко зафиксирована в материалах дела, утверждают в СБУ. Кроме того, Валерий Шайтанов собирал и передавал российской стороне информацию о:

– обстоятельствах проведения отдельных тайных операций в районе АТО/ООС и задействованных в них сотрудников;

– международном сотрудничестве отечественных спецслужб в сфере национальной безопасности и обороны;

– сотрудниках руководящего звена Департамента контрразведки, оперативных подразделений СБ Украины и ЦСО "А", украинских разведывательных органов;

– подборе, изучении и привлечении офицеров специальных и разведывательных органов для работы на ФСБ.

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Также СБУ зафиксировала агентурные встречи на территории европейских стран: Егорова с Шайтановым и с другими гражданами Украины, которые были привлечены к выполнению задач российской спецслужбы.

"Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. Проводятся обыски по месту жительства и временного пребывания Шайтанова, а также граждан Украины, подозреваемых в принадлежности к агентурной аппарата сотрудника ФСБ РФ Егорова. Устанавливаются обстоятельства их противоправной деятельности", — сообщили в СБУ. 

Отдельно следует отметить, что используя свое служебное положение Шайтанов получал разведывательную информацию от старших и высших офицеров Службы. В ходе досудебного расследования будет определена их причастность к разглашению сведений с ограниченным доступом.

На данный момент СБУ решает вопрос об объявлении Валерию Шайтанову о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьей 111 ("Государственная измена") и статьей 258 ("Террористический акт") Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения. Процессуальное руководство по указанному уголовному производству осуществляется Офисом Генерального прокурора Украины.

Ранее Служба безопасности Украины пресекла деятельность группы лиц, которые создавали и продвигала фейковые аккаунты для проведения незаконных операций в интернете с участием граждан России и представителей так называемой "ДНР".

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