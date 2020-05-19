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Банки 5 минут назад

Парламент начал преобразование "Укрпочты" в банк

В законе "О почтовой связи" вводится термин "почтовый счет", определяется перечень финансовых услуг, которые сможет предоставлять "Укрпочта"

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2788-д о создании государственного "почтового" банка.

За основу законопроект поддержали 232 народных депутата, сообщает FinClub.

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Указано, что из-за противоречивости законопроекта его поддержали менее 200 депутатов монобольшинства, а принять удалось благодаря голосам депутатов фракции "Голос".

Документом, в частности, вводится система почтовых счетов. В законе "О почтовой связи" вводится термин "почтовый счет", определяется перечень финансовых услуг, которые сможет предоставлять национальный оператор почтовой связи АО "Укрпочта", среди которых:

- открытие и ведение почтовых счетов;

- проведение расчетных операций;

- выпуск и обслуживание платежных карт;

- осуществление валютообменных операций;

- привлечение денег физических и юридических лиц;

- инкассация денежных средств и перевозка валютных ценностей.

Законопроект предусматривает уголовную ответственность за доведение "Укрпочты" к несплатоспроможности.

Также "Укрпочта" вступит в Фонд гарантирования вкладов физлиц, но не будет получать банковскую лицензию в НБУ, а государственное регулирование ее деятельности по предоставлению финансовых услуг будет составной денежно-кредитной политики и политики регулирования финансового сектора.

В законе "О системе гарантирования вкладов физлиц" отмечается, что "вывод с рынка (банкротство) национального оператора почтовой связи осуществляется в соответствии с предусмотренной законом процедуры вывода с рынка неплатежеспособных банков".

В то же время в закон о Национальном банке вносится всего одна правка. В статье 7, посвященной другим функциям, будет написано: "НБУ устанавливает порядок открытия и обслуживания национальным оператором почтовой связи почтовых счетов, а также предоставление национальным оператором почтовой связи отдельных финансовых (банковских) услуг, определенных законодательством".

В случае принятия законопроекта №2788-д в целом "Укрпочта" сможет привлекать деньги населения по договору почтового вклада, который будет приравнен к банковскому вкладу и будет гарантироваться ФГВФЛ, а затем "Укрпочта" сможет на такой же срок переразмещать клиентские деньги на депозит в любом самостоятельно выбранном банке.

В свою очередь пенсионер может требовать перечислений пенсии на его почтовый счет, но при этом в законодательстве остается норма, что "перевод пенсии по почте или доставка ее по месту фактического проживания пенсионера осуществляется за счет госбюджета".

Предприятия смогут выбирать, где открывать счета — в банке или "Укрпочте", и через эти почтовые счета будут осуществлять хозяйственную деятельность.

Известно, что эти счета также смогут открывать физлица, ФЛП и бюджетные распорядители, включая сельские, поселковые, городские, районные в городах, районные, областные советы, с целью осуществления расчетов за продукцию, выполненные работы, предоставленные услуги, для выплаты зарплаты, уплаты налогов, сборов, для зачисления торговой выручки, а также других расчетов, связанных с финансовым обеспечением их деятельности и для хранения денег.

К тому же, на почтовые счета можно будет получать зарплату с обязанностью работодателя оплатить комиссионное вознаграждение "Укрпочте". На эти счета будет перечисляться государственная социальная помощь.

В законе "О банках и банковской деятельности" есть норма, что банк отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом в соответствии с законодательством. Аналогичной нормы для "Укрпочты" в этом законе не будет: прописаны только гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность руководства "Укрпочты".

Кроме того, в "Укрпочты" не будет понятия банковской тайны, для них создается отдельный термин — профессиональная тайна национального оператора почтовой связи.

Тем временем Национальный банк Украины перед голосованием выступил категорически против разрешения "Укрпочте" предоставлять банковские услуги, потому что "это нелогично, неконкурентно и рискованно".

Взамен НБУ предлагает "Укрпочте" предоставлять финансовые услуги как агент любого банка или расширить собственный функционал благодаря новому закону о финуслугах, который должна принять Верховная Рада, и который позволит "Укрпочте" выпускать платежные карточки.

В свою очередь председатель правления "Укрпочты" Игорь Смелянский назвал аргументы НБУ "ложными". Он считает, что только принятая версия законопроекта предоставит сельскому населению доступ к финуслугам.

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