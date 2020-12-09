"Укрпочта" просит киберполицию разобраться с фишинговой рассылкой от ее имени

Служба информационной безопасности "Укрпочты" обратилась в киберполицию с просьбой пресечь распространение фишинговых сообщений, в том числе от имени этой госкомпании, и заблокировать мошеннические сайты для сбора данных банковских карточек. Об этом говорится в сообщении "Укрпочты".

"Вечером субботы, 5 декабря, в сети появилась информация о том, что пользователи почтовых операторов получают письма о необходимости доплатить пошлину, в том числе и от имени "Укрпочты". Компания призывает не реагировать на них, поскольку это мошенническая рассылка, направленная на завладение данными банковских карточек", — сказано в нем.

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Отмечается, что пользователи начали жаловаться в контакт-центр компании на электронные письма с требованием оплатить дополнительно 2,15 грн для получения международного отправления.

По ссылке в письме пользователи попадали на фальшивый сайт, имитирующий официальный сайт "Укрпочты", в действительности созданный для сбора данных банковских карт для дальнейшего незаконного снятия средств с них.

"Укрпочта" просит пользователей быть внимательными и не указывать свои данные на непроверенных ресурсах. Также компания заверяет клиентов, что утечки базы данных с ее стороны не было.

Служба информационной безопасности проанализировала обращения в контакт-центр и обнаружила, что большинство получателей фишинговых писем имели почту на доменах meta.ua и i.ua.

Компания советует пользователям, создавшим электронные адреса на этих площадках, быть особенно осторожными и проверять письма от неизвестных отправителей.

Отметим, ранее украинский оператор мобильной связи "Киевстар" разработал и внедрил услугу по блокировке фишинговых SMS-сообщений.