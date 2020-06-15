Мошенники ежедневно крадут в криптовалютах миллиарды долларов — эксперт

Популярный американский экономист и биткоин-скептик Нуриэль Рубини написал, что мошенники "каждый день крадут миллиарды в криптовалютах, сообщает Bits.media.

Как отмечает издание, аналитик отреагировал на рассказ создателя подкаста Protocol Podcast о том, что тот потерял свои сбережения в биткоинах из-за фишинга.

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Рубини заявил, что в криптовалютах "нет безопасности", а традиционные финансовые системы якобы дают 100% защиты от мошенничества.

Эрик Савикс, ведущий подкаста Protocol, потерял 12 BTC, которые он копил на новую квартиру. Савикс оказался жертвой фишинга — скачал поддельное расширение Keep Key для браузера Google Chrome и ввел туда фразу для восстановления кошелька. Этим воспользовались хакеры и украли у Савикса все сбережения.

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"Это лишь 1 из 1000 ежедневных мошеннических схем с биткоином (шиткоинами), которые появляются каждый день. В области шиткоинов нет безопасности! Миллиарды долларов каждый день уходят в карманы криптовалютных мошенников и грабителей. Если кто-то украдет мою кредитку или данные банковского счета, то мне вернут 100% денег после одного телефонного звонка. В традиционных финансовых системах 100% защита!", — написал Рубини в Twitter.

В свою очередь, некоторые эксперты считают, что заявления о потере "миллиардов долларов ежедневно" не имеют под собой оснований.

По оценкам компании CipherTrace, за пять месяцев 2020 года общая сумма украденных криптоактивов составила $1,36 млрд.

В то же время, сумма краж с банковских карт по всему миру многократно превышает эту цифру. И на самом деле клиентам банков очень редко удается вернуть свои деньги.

Напомним, что Нуриэль Рубини еще в 2018 году назвал криптовалюты "генератором мошенничества и пузырей", а в прошлом году обвинил криптовалютные биржи в преступной деятельности.