"Киевстар" запустил блокировку фишинговых SMS-сообщений

Украинский оператор мобильной связи "Киевстар" разработал и внедрил новую в Украине услугу для противодействия кибермошенничеству — "Защита альфанумерических имен".

Как сообщает пресс-служба оператора, это сервис для бизнес-клиентов, с помощью которого отслеживаются и блокируются SMS-сообщения с фишинговых ресурсов.

В компании отмечают, что новая разработка позволит бизнес-клиентам "Киевстар" защитить себя и своих клиентов от кражи личной информации и возможных материальных убытков.

Альфанумерическое имя — это буквенная или цифровая подпись, которая отображается в строке отправителя SMS.

По словам директора по маркетингу Киевстара Павла Данимана, защита альфанумерических имен может быть полезна всем компаниям и учреждениям, которые используют в работе SMS: банки, почтовые операторы, ритейл, представители сферы услуг и другие.

"Чаще всего фишинг-SMS отправляются с использованием коммерческих наименований и торговых марок известных на рынке компаний. Потому в ряде сообщений со схожих альфа-имен абоненты могут не заметить разницы и автоматически предоставить мошенникам данные о себе либо своем банковском счете", — рассказал Даниман.

При отправке SMS абонентам "Киевстар" телеком-оператор будет совершать постоянный мониторинг и контроль за использованием альфанумерических имен или их вариаций только партнером, а не третьим лицом.

Доставка абонентам Киевстар SMS, где используются оригинальные и визуально похожие альфанумерические имена партнера, которые приходят от лиц, не уполномоченных на такие рассылки, будет блокироваться автоматически.

Ранее сообщалось, что в январе этого года компания "Киевстар" подписала с Министерством цифровой трансформации Украины меморандум о сотрудничестве в социальной сфере.

Стороны, в частности, договорились объединить усилия в распространении цифровой грамотности, развитии предпринимательства и создании безопасных условий для детей в интернете.