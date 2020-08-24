В "Киевстар" делают виртуальную реальность доступной и безопасной для всех поколений

Именно этот принцип и был заложен в основу Стратегии корпоративной социальной ответственности компании. Ее основные направления включают такие пункты, как цифровая инклюзия, развитие предпринимательства, безопасность в интернете, корпоративное волонтерство, партнерство ради мира.

В рамках Стратегии корпоративной социальной ответственности компания "Киевстар" в январе этого года подписала с Министерством цифровой трансформации Украины меморандум о сотрудничестве в социальной сфере. Стороны договорились объединить усилия в распространении цифровой грамотности, развитии предпринимательства и создании безопасных условий для детей в интернете.

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11 февраля, в День безопасного интернета, "Киевстар", Минцифры и Офис уполномоченного президента Украины по правам детей объявили о запуске совместной информационной кампании #не_ведись и социально-просветительского портала #stop_sexтинг. На портале stop-sexting.in.ua размещены рекомендации для детей, которые столкнулись с угрозами в интернете, и их родителей.

Также дети и подростки могут обратиться к чат-боту, который даст инструкции о том, что делать и куда обращаться в случае шантажа в интернете и вымогательства контента сексуального характера. На этом же сайте можно найти методические материалы для учителей по проведению с учениками 5-6 классов занятий по безопасному поведению в сети.

Еще один социальный цифровой проект "Киевстар" предназначен для старшего поколения: это онлайн-школа мобильной грамотности "Смартфон для родителей".

"Киевстар" как социально ответственная компания ставит перед собой цель обеспечить население на только доступом к технологиям, но и цифровыми навыками, необходимыми для их использования. Именно поэтому в сентябре 2019 года оператор запустил первую онлайн-школу мобильной грамотности, которая призвана помочь старшему поколению научиться пользоваться современными телефонами и использовать их преимущества", — отмечают в компании.

Курс "Смартфон для родителей" — это десять интерактивных видеоуроков с пошаговыми инструкциями — от включения и настройки смартфона до использования приложений и мессенджеров. Отдельная тема курса — безопасность в смартфоне и интернете. Видеоуроки "Смартфон для родителей" загружены на сайте batky.kyivstar.ua. Также с февраля 2020 года курс доступен на национальной онлайн-платформе "Дія. Цифрова освіта".

Среди других проектов, целевой аудиторией которых являются дети и их родители, проект СМС-благотворительности "Дитяча надія", совместная с Национальной полицией инициатива "Пошук дітей", а также программа "Інновації та підприємництво" в просветительских детских лагерях GoCamp.