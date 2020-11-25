В третьем квартале инвестиции в курьерскую деятельность в Украине выросли в 18 раз

Единственной сферой экономической деятельности в Украине, в которой произошел значительный рост капитальных инвестиций в январе-сентябре, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, оказалась почтовая и курьерская деятельность.

Как свидетельствуют свежие данные Госслужбы статистики, по итогу трех кварталов 2020 года этот показатель вырос в 7,9 раза, составив 353,7 млн грн против 44,7 млн в январе-сентябре прошлого года.

Более того, почти весь рост таких инвестиций пришелся именно на третий квартал: в 2019 году в данную сферу было инвестировано, по данным Госстата, 17,2 млн грн, а в нынешнем году — аж 309 млн. Таким образом, показатель июля-сентября вырос в 18 раз.

Во всех остальных сферах наблюдается радикальный провал капиталовложений. Суммарный же объем инвестиций сократился на 29,3% — с 379,2 млрд грн до 268 млрд.

Больше всего в год массовых ограничений из-за пандемии Covid-19 пока страдает украинский авиационный транспорт: по итогу трех прошедших кварталов инвестиции в отрасль упали более чем вчетверо с 1432,2 до 327,5 млн грн.

Инвестиции в сферу искусств, спорта, развлечений и отдыха за этот отчетный период сократились втрое — с 2762,5 до 922 млн грн. Капиталовложения в сферу общественного питания упали на 61% — 1440,2 до 561 млн грн.

Незначительный рост наблюдается лишь с финансовой и страховой отрасли, а также совокупно в сферах права и бухучета, архитектуры и инжиниринга, технических испытаний и исследований.

Напомним, ранее Delo.ua писало, что эксперты прогнозируют прирост инвестиций в украинскую фармацевтику, увеличение объемов отечественного рынка лекарственных средств и развитие производственных мощностей по выпуску современных препаратов в Украине.