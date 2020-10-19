Дмитрий Бут: Glovo vs Raketa vs Uber Еда

Популярность сервисов доставки еды и так с каждым сезоном набирала обороты, а во время пандемии спрос на их услуги взлетел в разы.

Блогер Бут Дмитрий Сергеевич разобрал самые крупные службы и высказал мнение, почему Glovo и Raketa являются самыми популярными сервисами по доставке еды, а UberEats не смогла занять свою нишу на рынке.

Glovo vs UberEats

Сервисы по доставке еды Glovo и Uber Eats в целом схожи между собой. Но есть между ними определенные различия. Касаются они в основном стоимости услуг, их видов, а также ресторанов, с которыми службы доставки сотрудничают.

"Клиенты любят Glovo за очень понятное мобильное приложение, и возможность заказывать любые блюда и напитки. Преимуществом же UberEats была возможность заказать еду в тех ресторанах, которых нет в списке Glovo", — отметил блогер. Читайте также "Бут Дмитрий Сергеевич рассказывает, как отучить собаку лаять"

Блогер Дмитрий Бут: особенности сервиса Glovo

Большим плюсом службы Glovo является предоставление услуг не только по доставке еды, но и других товаров. Дмитрий Бут уточнил, что сервис опционально предлагает заказать то, чего не указано в предлагаемом перечне.

Цена на услуги сервиса начинается с 30 гривен, а на доставку товаров из супермаркета — с 60 гривен. При этом, в зависимости от самого заказа и местоположения пользователя сервисом, стоимость услуги может расти. Сотрудничает Glovo с кафе и ресторанами. Самыми популярными из которых являются McDonald's,Eurasia, Pesto Cafe, Dos Amigos и другие.

"Я считаю приложение Glovo действительно лучшим на сегодняшний день на рынке. Здесь сделано максимум для клиентов", — отметил блогер. Дмитрий Бут уточнил, что как только пользователь делает заказ, в приложении он видит статус заказа, а затем движение курьера вместе с товаром показывается на карте — это очень удобно.

На данный момент карту покрытия Glovo держит в секрете, что по мнению Бута Дмитрия Сергеевича, вполне логично, так как конкуренты не дремлют.

Бут Дмитрий Сергеевич: все о службе доставки еды UberEats

Компания Uber во всем мире известна как удобный сервис такси. Но учитывая растущий спрос на услуги по готовой еды и других товаров на дом, компания решила выйти на этот рынок.

"Пока Uber не может похвастаться хорошими результатами. Американская компания не выдержала конкуренции агрессивного конкурента в лице Glovo и других местных служб доставки, из-за чего вынуждена была в 2020 году уйти со многих страновых рынков", — отметил Бут Дмитрий Сергеевич.

Так, блогер уточнил, что в этот раз UberEats не смогла закрепиться в Украине, Чехии, Румынии, Уругвае, Египте, Гондурасе и Саудовской Аравии. А ранее сервис потерпел фиаско в России, Индии, Латинской Америке и еще четырех странах Ближнего Востока.

Служба доставки еды Raketa: плюсы от Бута Дмитрия Сергеевича

Крупные международные сервисы по доставке еды и других товаров сегодня активно расширяют свое присутствие в разных странах. Почти в каждой из них есть свои местные сервисы, с которыми им предстоит побороться за долю рынка.

"В Украине большую популярность завоевала служба доставки еды Raketa. Это молодой проект, для которого отечественный рынок является ключевым, чего нельзя сказать про другие сервисы. Это может помочь проекту занять лидирующее место в нише", — считает Бут Дмитрий Сергеевич.

Блогер подытожил, что у служб доставки товаров и продуктов в наше время есть огромные перспективы — зарабатывать хорошие деньги и предоставлять людям работу.