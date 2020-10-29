Коронный трюк: как транспорт и логистика привлекают инвестиции во время коронакризиса

Каждая гривня инвестиций в украинскую инфраструктуру в 2020 году на фоне 40% сокращения прямых иностранных вложений в мировую экономику из-за пандемии достойна отдельной строки в современной летописи нашей страны. А вложение 4,3 млрд грн в основные фонды транспортно-логистических предприятий за апрель-июнь этого года в условиях карантина и неопределенности дальнейшего развития экономики — яркое свидетельство наличия многочисленных адептов в отрасли и хороших ее перспектив.

В итоге планку полугодовых капитальных инвестиций в сфере транспорта, складского и почтового хозяйства удалось поднять к началу июля нынешнего года до отметки 8,9 млрд грн. По сравнению с необходимыми инвестициями сумма, конечно, небольшая, но эти средства позволяют отрасли не останавливаться и двигаться дальше.

В это смутное кризисное время наибольшую инвестиционную привлекательность в транспортно-логистической отрасли сохраняют грузовой железнодорожный транспорт и сектор обеспечения функционирования транспортной инфраструктуры. На развитие этих двух направлений сейчас поступает основная часть капитальных инвестиций в отрасли. В частности, за январь-июнь 2020 года, согласно официальной статистике, по каждому из них освоено около 2,6-2,8 млрд грн капинвестиций. В условиях паралича глобальных инвестиций даже эти суммы для отечественного транспорта весьма значимые.

Только "Укрзализныця", несмотря на переход к жесткой экономике, за первую половину 2020 года вложила 3,4 млрд грн в приобретение основных средств производства. А в целом на этот год в финансовом плане компании предусмотрено 12,6 млрд грн капитальных инвестиций, из которых 5,4 млрд грн — на четвертый квартал. При этом приоритетным направлением инвестиционной деятельности является обновление подвижного состава. На приобретение нового и модернизацию имеющегося парка запланировано выделить 4,6 млрд грн. План утвержден Кабмином 27 июля 2020 года и, надо полагать, уже учитывает коронавирусные реалии.

Готовится к принятию также ряд долгосрочных программ развития железнодорожного сообщения в Украине, предусматривающих серьезные инвестиции в отрасль. Так, на протяжении ближайших 5-7 лет планируется закупить 205 электровозов, произведенных чуть ли не с 50%-ным уровнем локализации производства в Украине. Максимальная локализация при производстве современных электровозов остается приоритетом в обновлении подвижного состава "Укрзализныци", заявляет министр инфраструктуры Владислав Криклий. А это открывает хорошие перспективы как минимум для 150 отечественных машиностроительных предприятий по участию в электровозной локализации и в освоении железнодорожных инвестиций.

Разрабатывается также амбициозная программа восстановления пассажирских и грузовых вагонов "Укрзализныци", осуществляется экспериментальный проект по допуску частной тяги на железную дорогу, изыскиваются средства на ремонт локомотивов, готовятся к передаче в концессию железнодорожные вокзалы, реализуется ряд других инвестиционно емких проектов. Как заявляют в "Укрзализныце", 2021-й станет годом рекордных инвестиций в железнодорожный транспорт.

Хорошей почвой для таких заявлений стали операционные результаты оператора в последние месяцы. "Укрзализныця" постепенно приходит в себя после весеннего коронавирусного локдауна. Летом показатели компании по грузовым перевозкам не только вышли на докризисный уровень, но и начали превосходить его. Так, по итогам третьего квартала 2020 года, объемы перевозки грузов выросли до 80 млн тонн и уже превзошли прошлогодний показатель за аналогичный период на 3,4%, а во внутреннем сообщении — на 11,4%. Позитивный результат во многом достигнут за счет роста объемов перевозки стройматериалов для коллег-автодорожников — преимущественно перевозки щебня и песка для ремонта дорог по программе "Большое строительство", поясняют железнодорожники.

Летом показатели "Укрзализныци" по грузовым перевозкам не только вышли на докризисный уровень, но и начали превосходить его

Международные финансовые организации говорят об огромных перспективах для инвестиций в транспортную инфраструктуру Украины, и в первую очередь в развитие железнодорожных экспортных перевозок. Эксперты IFC и Всемирного банка оценивают инвестиционный потенциал экспортной инфраструктуры, в частности дорог, приблизительно в $30 млрд. При условии успешного проведения реформ в железнодорожном хозяйстве частные инвесторы смогут дополнительно профинансировать модернизацию товарных станций и локомотивов, считают в IFC. По оценкам корпорации, финансовые перспективы частного сектора в производстве локомотивов и подвижного состава могут достичь $260 млн, а потенциальные инвестиции в концессионные проекты по сооружению пассажирских железнодорожных вокзалов в Украине составляют около $120 млн ежегодно. Местное производство вагонов и локомотивов тоже может привлечь инвестиции. Имеются также дополнительные инвестиционные возможности в сегменте модернизации железнодорожной инфраструктуры и оптимизации ее работы. Сеть ж/д сообщений — одна из отраслей, которая может обеспечить возобновление потока крупных инвестиций в Украину, заявляют в IFC.

Сохраняет инвестиционную привлекательность и морская инфраструктура в Украине. Морские порты продолжают укреплять статус буксира отечественной экономики. Объемы обработанных грузов в морских портах выросли за 9 месяцев 2020 года на 3,7% и превысили отметку в 118 млн тонн, сообщает Администрация морских портов Украины. При этом лидерами по объемам перевалки остаются зерновые грузы и руда. А вот по динамике показателей лидируют экспортные и контейнерные грузы: прирост перевалки в этих сегментах за три квартала достиг 5,6% и 8,3% соответственно (по отношению к показателям за аналогичный период прошлого года).

Портовая отрасль Украины замахнулась на привлечение $1 млрд инвестиций на протяжении нескольких ближайших лет и стремится следовать этому курсу. В развитие морских портов и зерновых терминалов продолжают вкладывать агрохолдинги, стивидоры, перевозчики, продовольственные корпорации. Масштабные проекты в портах реализуют компании "Нибулон", "Кернел", Cargill, Bunge, COFCO, DP World, QTerminals и др. Заинтересованность частного сектора в портовой отрасли Украины уже сейчас довольно высокая. Но инвестиционная привлекательность морпортов и их инфраструктуры могла бы стать намного выше, если бы Украина перешла на модель "порт — лендлорд" по управлению портовой отраслью, отмечает Всемирный банк.

Пандемия заметно приблизила появление в транспортно-логистической отрасли своего "белого лебедя". На его роль в условиях социально-экономической изоляции и сокращения глобальных инвестиций небезосновательно претендует почтово-курьерская сфера. Только она в отрасли демонстрирует позитивную динамику привлечения инвестиций. Капитальные вложения в почтовую и курьерскую деятельность выросли за первое полугодие, по подсчетам Госстата, на 39% (по отношению к объемам за аналогичный период 2019 года). Предприятиям этой отрасли удалось за полгода привлечь более 44,6 млн грн дополнительных инвестиций и запустить целый ряд новых востребованных рынком проектов и услуг.

Инвестиционная программа "Укрпочты" на 2020 год превысила показатель предыдущего года в 18 раз

Воспрянула духом "Укрпочта", ускорилась "Нова пошта", завертелся Glovo, зашевелилась "Ракета". Так отреагировала отрасль на пандемический вызов. Национальный почтовый оператор "Укрпочта" за первую половину 2020 года увеличил чистый доход на 12,5% и завершил второй, коронавирусный, квартал с прибылью. У группы компаний "Нова пошта" объемы курьерской доставки во втором квартале выросли на 35%. А новый сервис доставки Glovo вышел нынешней осенью на безубыточность.

Инвестиционная программа "Укрпочты" на 2020 год превысила показатель предыдущего года в 18 раз. На модернизацию логистической сети компании ЕИБ выделяет 30 млн евро кредита, а ЕБРР — 63 млн евро. Всего компания намерена привлечь 100 млн евро кредитных и собственных средств на реализацию масштабных инноваций на протяжении ближайших 2-3 лет. "Нова пошта" запланировала выделить в 2020 году беспрецедентные $100 млн на развитие своей инфраструктуры и после временного секвестра инвестпрограммы в мае на 40% компания уже в сентябре вернулась к докризисному уровню финансирования.

Участники рынка продолжают изыскивать ресурсы, а аналитики уже подсчитали запросы в инвестициях всей отрасли. По предварительным оценкам разработчиков Национальной экономической стратегии до 2030 года, потребность транспортной инфраструктуры Украины в инвестициях стартует от $35 млрд. Осталось "лишь" создать привлекательные условия для инвесторов и выиграть конкуренцию на рынке капитала.