Транспорт 40 минут назад

Гололед нарушил работу аэропортов "Киев" и "Борисполь"

Отдельные рейсы 10 декабря не смогли прибыть в Киев, особо пострадали пассажиры Wind Rose

Фото: пресс-служба аэропорта "Киев" Фото: пресс-служба аэропорта "Киев"
Фото: пресс-служба аэропорта "Киев"

Международные аэропорты "Борисполь" и "Киев" имени Сикорского восстанавливают штатную работу после сильного оледенения вечером 10 декабря, когда ряд авиарейсов не смогли приземлиться и вернулись в точки вылета.

Как сообщается на Facebook-странице аэропорта "Киев", из-за ухудшения погодных условий 10 декабря был отменен рейс компании Wizz Air в Дортмунд, а также рейс "Мотор Сич" в Запорожье. Самолет, летевший из Вильнюса, был вынужден вернуться обратно.

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Согласно данным онлайн-табло аэропорта, в пятницу, 11 декабря, отменен рейс Wizz Air в Мемминген, с задержкой вылетел самолет в Запорожье, задерживается и вылет в Дортмунд.

"На взлетно-посадочной полосе, рулежных дорожках и перроне работает спецтехника для поддержания рабочего состояния аэропорта. Поверхности обрабатываются гранулированным химреагентом. Уважаемые пассажиры, просьба выезжать в аэропорт заранее, учитывая пробки на дорогах", — отмечают в аэропорту.

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В свою очередь, онлайн-табло аэропорта "Борисполь" свидетельствует, что по состоянию на 12:00 все отправления запланированы по расписанию, кроме задерживающихся вылетов компании Wind Rose в Софию и Белград.

Ранее пресс-служба аэропорта сообщила в Facebook, что в связи со сложными погодными условиями 10 декабря некоторые рейсы совершили посадку в резервных аэропортах или приняли решение вернуться в аэропорты вылета. В частности, не прибыли рейсы "Белавиа" из Минска, LOT из Варшавы, и Wind Rose из Одессы, Львова, Ивано-Франковска и Днепра.

"Международный аэропорт "Борисполь" работает и постоянно осуществляет обработку перрона, рулежных дорожек и взлетно-посадочной полосы. Задействовано 15 единиц техники для обеспечения условий взлета и посадки", — говорилось в сообщении.

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